En İyi Android Arcade Oyunları 2022

Pac Man, Mario, Street Fighter ve daha fazlası… 80 ve 90’lı yıllarda atari salonlarında oynadığımız gelmiş geçmiş en iyi arcade oyunları; yerini teknolojinin ilerlemesiyle bambaşka oyunlara bıraktı. Biz de bu yazımızda en iyi arcade oyunlarını bir araya getirdik.

Hyperforma

Hyperforma, kısmen bulmaca oyunu ve kısmen arcade oyunudur ve şu anda Android’deki en iyi arcade oyunlarından biridir. Siber uzayda göreviniz, çekirdeğe ulaşmak için blokları yok etmek. Patron dövüşleriyle karşılaşacak; yeni seviyelerin kilidini açacaksınız ve hatta bir bilim kurgu siberpunk temasıyla bir hikayesi bile var.

Asphalt 9: Legends

Asphalt 9: Legends, mobil cihazlarda en popüler arcade yarışçı serilerinden birinin en yeni oyunudur. Kontroller yeterince basit ve grafikler oldukça iyi. Oyunda bir sürü hikaye görevi; kilidini açacak çeşitli arabalar ve rekabetçi bir çevrimiçi PvP modu var.

Brawl Stars

Bu çevrimiçi arcade dövüş oyunu şaşırtıcı derecede ilgi çekici. Siz ve diğer birkaç rastgele çevrimiçi oyuncu, birkaç farklı oyun türünde diğer oyuncularla kafa kafaya çarpışırsınız. Oyun, ikiye iki ve bire bir oyun türlerinin yanı sıra birkaç üçe üç oyun türünü de içerir.

Bullet Hell Monday

Hedefinizin size ateş eden düşmanları yenmek olduğu bu oyun; yukarıdan aşağıya kaydırmalı bir nişancı oyunudur. Mesele şu ki, düşmanlar size çok fazla mermi atıyor. Oyunun temel zorluğu da bu. Diğer bazı özellikler arasında 50 seviye üç oyun modu; dört zorluk, sonsuz bir mod ve bir çevrimiçi lider tablosu da var.

Crossy Road

Oyunda karakterinizi yollar, tren rayları, nehirler ve diğer alanlarda hareket ettirirsiniz. Amaç ezilmekten veya boğulmaktan kaçınmaktır. Oyun bir ton oynanabilir karaktere; yerel ve çevrimiçi çok oyunculu desteğe sahip. Eğlencelidir, çoğunlukla aile dostudur ve modern bir atari oyununun güzel bir örneğidir.

Duet

Duet, ilginç ve eğlenceli bir atari oyunudur. İki topu bir eksen etrafında döndürüyor ve aynı anda çeşitli şekillerde düşen platformlardan kaçınıyorsunuz. Oyunun ücretsiz sürümü, kampanya modu, başarılar ve diğer bazı özelliklerle birlikte gelir. Tam oyun birkaç ek oyun modu ve daha fazla özellik ekler.

Grand Mountain Adventure

Grand Mountain Adventure, en yeni atari oyunlarından biridir. Şaşırtıcı derecede olağanüstü grafiklere; basit ve tatmin edici kontrollere ve görevlere sahip bir kayak oyunudur. Çeşitli zorlukları tamamlarken çeşitli dağlardan aşağı kayıyorsunuz. Ek olarak gizli alanlar; donanım denetleyicisi desteği ve hatta ilkel bir hile sistemi vardır.

Alto’s Odyssey

Alto’s Odyssey, aslında bir dağdan aşağı inen ve ne kadar uzağa gidebileceğinizi görebileceğiniz bir macerada Alto olarak oynayabileceğiniz, yandan kaydırmalı sonsuz bir oyundur. Puan kazanmak, yükseltmeler, farklı kıyafetler kazanmak ve bu yüksek puanı yükseltmek için farklı numaralar yapmanız gerekiyor.

Giant Dancing Plushies

Ritim oyunlarını seviyorsanız muhtemelen bu oyun size göre. Bu arada amaç, dev peluş kaiju’nun şehrin sokaklarında gezinirken müziğin ritmine ayak uydurmasına yardımcı olmaktır. Kilidi açılacak birden fazla peluş var ve onları daha güçlü hale getirmek için yükseltmeler verebilirsiniz. Ayrıca bu, daha fazla şeyi yok etmelerine ve daha fazla puan kazanmanıza yardımcı olur. Bu da daha fazla kullanılabilir yükseltmeye yol açar.

Pinball Deluxe: Reloaded

Bu pinball oyunu, çeşitli tahtalar, çoklu oyun türleri ve çeşitli temalar içerir. Ayrıca masa özelleştirme, güçlendirmeler ve çevrimiçi çok oyunculu modlar için modlar elde edersiniz. Sadece birkaç langırt tahtası ücretsiz olarak kullanılabilir. Ayrıca gerisi uygulama içi satın almaya tabiidir. Bunların dışında, bu çok ustaca yapılmış bir pinball oyunudur.

Sky Force Reloaded

Sky Force Reloaded, birçok görev içeren bir kampanya modu içerir. Ayrıca mini görevler, yükseltmeler, güçlendirmeler ve daha fazlası vardır. Mekaniği öğrenmek yeterince kolaydır. Uçağınızı hareket ettirmek ve kötü adamları vurmak için parmağınızı etrafta gezdirmeniz yeterli.

Fancade

Fancade, 50 mini oyunun birleşimidir ve aynı zamanda potansiyel olarak sınırsızdır. Temel oyun, Google Play’de başka bir yerde bulacağınız fiyatları yansıtan küçük atari testleriyle sizi karşı karşıya getirir. Pis yarışçılar; mikro bulmacalar ve zorlu sıkıştırılmış platform oyunları mevcuttur. Yeterince yıldız kazanın ve daha fazla dünyanın ve oyunun kilidini açın.

Solar Explorer: New Dawn

Bu oyunda, iç güneş sistemini kolonize edip kaynakları toplayabilirsiniz. Ayrıca, oyunun bir bölümünde, inmeye ve kolonileştirmeye çalıştığınız her gezegenin atmosferine güvenli bir şekilde girmenizi gerektiren bir fizik motoru da var. 40 görev var ve arazinizi özelleştirip, bir sürü başarı elde edebilirsiniz.

Edge

Edge’in merkezinde, birkaç eski arcade klasiğine özlemin yanı sıra belirgin bir minimalizm duygusu var. Bir hikayesi olmayan bu oyun, her bloklu seviyenin sonuna kadar yuvarlanan bir küpü yönlendirmekle size görev veriyor. Ayrıca yol boyunca, küçük parlayan küpler alırsınız. Hedefe ulaştığınızda, yeteneklerinize göre derecelendirilirsiniz.

Sneak Ops

Sneak Ops, her günün yeni bir görev getirdiği, retro esintili bir gizli oyundur. Amaç, tespit edilmeden bir düşman bileşiminde gizlice hareket ederek helikoptere ulaşmaktır. Başlangıçta, karolar arasında serbestçe dolaşabilirsiniz, ancak görevinizin derinliklerine indiğinizde, kameraların yanından dikkatli bir şekilde geçmek çok önemlidir.