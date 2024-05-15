Ana Sayfa » Oyun PlayStation 5 Satış Rakamları ve En Hızlı Satan PS5 Oyunu Belli Oldu! Oyun PlayStation 5 Satış Rakamları ve En Hızlı Satan PS5 Oyunu Belli Oldu! Emine Emre 1 Görüntüleme

Sony PlayStation 5’i 2020 yılında piyasaya sürdü. PS5 satış rakamları geçtiğimiz üç yıl içerisinde aslında Sony’nin hedeflediği rakamların altında kaldı ancak satış rakamları son dönemde çalkantılı bir dönem geçiriyor. PlayStation 5 oyun konsolunun 2024 yılının ilk çeyreğinde ne kadar sattığı ve toplam satışının kaça ulaştığı belli oldu. İşte PlayStation 5 satış rakamları ve en hızlı satan PS5 oyunu.

PlayStation 5 Satış Rakamları Açıklandı

PlayStation 5 satış rakamları 2020’den bu yana toplam 59,2 milyon adet seviyesinde gerçekleşti. İlk başlarda PS5 umulan satış performansını göstermese de sonradan ivmeyi artırmasıyla beklentiler seviyesine ulaştı denilebilir. Satış rakamları beklenti seviyesinde gerçekleşti ancak son mali yıla göre bir miktar düşüş söz konusu.

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Sony, 31 Mart’ta biten mali yılın finansal verilerini açıkladı. Bu kapsamda son mali yılda PlayStation 5 satış rakamları 20,8 milyon adet olarak gerçekleşti. Sony’nin hedefi ise 21 milyon seviyesi idi; yani hedefledi satış rakamına ulaştı diyebiliriz. Bununla birlikte şirketin daha önce 25 milyon hedeflediğini ancak sonradan bu rakamı düşürerek 21 milyon adete indirdiğini aktaralım.

2024 yılının ilk çeyreğinde 4,5 milyon adet PS5 satışı gerçekleşti ve bundan bir önceki yılın aynı döneminde ise 6,3 milyon adet satış gerçekleşmişti. Bununla birlikte, gelecek mali yılda ise gerçekleşen PS5 satışlarının 18 milyon adet seviyelerinde olması beklenmekte. Söz konusu satış rakamlarına bakıldığında PlayStation 4 ve PlayStation 5 arasında bariz bir fark görünmekte. PS4 oyun konsolu şimdiye dek 117 milyon adet satış yaptı ancak PS5 henüz 60 milyon adete yaklaşabildi.

En Hızlı Satan PS5 Oyunu Belli Oldu!

PlayStation satış rakamlarının yanı sıra oyun sektöründe en çok ilgi çeken konulardan biri de en çok satan PlayStation 5 oyununun hangisi olduğu. 8 Şubat 2024 tarihinde piyasaya sürülen Helldivers 2 en hızlı satılan PS5 oyunu olarak kayıtlara geçti. Helldivers 2 hem konsolda hem de PC’de umulmadık bir başarıya imza attı. Çıktığından bu yana 12 haftada 12 milyondan fazla satış rakamına ulaşan oyun God of War Ragnarök’ün tahtını elinden aldı. Arrowhead tarafından geliştirilen bu oyun büyük başarısıyla zirveye yerleşti.

Helldivers 2 Hakkında

Arrowhead Game Studios tarafından geliştirilen ve Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanan oyun 2024 Şubat ayında yayınlandı. PS5 ve PC platformunda oynanabilen bu yapım çok oyunculu moda sahip. Helldivers 2, 2015 yılında piyasaya sürülmüş olan yukarıdan aşağıya nişancı oyunu olan Helldivers’in devam oyunudur. Helldivers 2; üçüncü şahıs nişancı, bağımsız video oyunu ve massively multiplayer oyun kategorilerinde yer almaktadır.