Coin Ödüllü Göbeklitepe Past is Future Game Jam Başvuruları Başladı

İnsanlığın başlangıç noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe pek çok etkinliğin fikir boyutunda da odak noktası olmaya devam ediyor. Tüm dünyanın merakını celp eden Göbeklitepe, oyun sektörünün ve blockchain sektörünün de ilgisini celp ediyor. Oyun sektörünün ve blok zincir sektör paydaşlarının hakkında pek çok etkinlik ve yarışma düzenlediği Göbekliktepe ile ilgili olarak şimdi de “geçmiş gelecektir” oyun geliştirme yarışması düzenleniyor. Kasım’da yapılacak Göbeklitepe Past is Future Game Jam için başvurular başladı…

Göbeklitepe Past is Future Game Jam Ne Zaman ve Nerede?

Merkezi olmayan topluluk odaklı bir oyun ekosistemi olan The Sandbox, Bahçeşehir Üniversitesi Oyun Laboratuvarı Teknoloji Geliştirme Merkezi Bug Lab Tekmer ve yine Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan “BlockchainIST (Blockchain İstanbul) Center” (blockchain teknolojisi araştırma ve geliştirme merkezi) tarafından düzenlenen Göbeklitepe Geçmiş Gelecektir Oyun Etkinliği başvuruları Ekim ayı sonuna kadar devam ediyor.

En güncel oyun sektörü etkinlik haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Bahçeşehir Üniversitesi Galata Kampüsü’nde 10 ile 12 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan Göbeklitepe Past is Future Game Jam etkinlik takvimi şu şekilde:

Başvurular için son tarih – 30 Ekim 2023 Pazartesi

Kabul edilen başvuru sahiplerinin ilan edilmesi – 2 Kasım Perşembe

VoxEdit Atölyeleri (20:00-21:00) ve Game Maker Atölyeleri (21:00-22:00) Discord üzerinden katılımcılara verilmesi – 6-9 Kasım Pazartesi – Perşembe

Açılış Töreni – 10 Kasım Cuma Saat 19:00

Göbeklitepe Geçmiş Gelecektir Game Jam 2023 – 10 Kasım Cuma Saat 20:00 – 12 Kasım Pazar Saat 17:00

– 10 Kasım Cuma Saat 20:00 – 12 Kasım Pazar Saat 17:00 Sunumlar ve Sonuçların Açıklanması 12 Kasım Pazar Saat 17:00-19:00

Yarışmada Dereceye Girenlere Toplam 50 Bin SAND Dağıtılacak!

Göbeklitepe Past is Future Game Jam 2023 de dereceye giren oyun geliştiricilere toplamda 50 bin SAND dağıtılacak. 50 bin SAND’lik ödül havuzundan dereceye girenler şu oranlarda ödül alabilecek:

1.Lik Ödülü 7500 SAND

2.Lik Ödülü 5000 SAND

3.Lük Ödülü 2500 SAND

7 Kişiye 500’er SAND (Mansiyon Ödülü)

Ayrıca oyun geliştiriciler oyunlarını yayımladıktan sonra alacakları ortalama derecelendirmelere göre ek SAND ödülü kazanacaklar.

Göbeklitepe Geçmiş Gelecektir Game Jam’e Kimler Katılabilir?

Oyun geliştiricilerin Ethereum blok zinciri üzerinden oyun deneyimlerini paylaşabilerek para kazanmalarına imkan tanıyan The Sandbox’ın oluşturduğu oyun ekosistemine dahil olmak isteyen; oyun geliştirme ve tasarlamaya ilgi duyan oyun sektöründe kariyer hedefleyen herkes bu game jame katılabilecek. Bu noktada katılımcılardan herhangi bir temel yeterlilik kanıtlaması beklenmiyor. Başvuruları kabul edilecek adaylara yarışma takvimi içerisinde atölyelerde eğitimler verilecek (yukarıda yer alan etkinlik takviminde görülebilir).

Göbeklitepe Past is Future Game Jam 2023 Başvurusu

Sandbox’ın VoxEdit ve Game Maker yazılımını kullanarak oyunlar oluşturulacak Göbeklitepe Geçmiş Gelecektir Game Jam 2023’e başvurmak isteyen adaylar etkinlik hakkında daha detaylı bilgiyi aşağıdaki linkten alabilir ve buradaki formu doldurarak oyun geliştirme yarışmasına başvurabilirler.