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Contain bekleyenlere müjde gibi bir haber geldi. Contain bugün Steam'e geliyor. SinginGiant tarafından geliştirilen oyun için oyuncularla buluşma zamanı geldi.

Contain Türk oyun stüdyosu SinginGiant tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir taktiksel co-op FPS oyunudur. 2 yıldır geliştirme sürecinde olan Contain oyunu bugün Steam’e geliyor. Erken erişim yolu ile yayımlanacak olan bu yapım 2023 yılının en merak edilen oyunlarından biri konumunda. İşte detaylar…

Contain Oyununu Bekleyenlere Müjde! Contain Bugün Steam’e Geliyor!

Yerli oyun şirketi, İstanbul merkezli SinginGiant; iki yıldır geliştirme aşamasını sürdürdükleri proje olan Contain’i bugün Steam üzerinden erken erişime açıyor. Oyun saat 20:00 dolaylarında Steam’de yayınlanmış olacak.

Steam platformu aracılığı ile yayınlanacak olan Contain, geçtiğimiz yılın en çok beklenen oyunları arasında yer alıyor. Çünkü geliştirici stüdyo, bu süre zarfında oyuncunun merakını dürtüleyecek çalışmalarda bulundu. Contain, taktiksel FPS oyun kategorisinde yer alan bir yapım olup ayrıca doğa üstü ögeler de barındırmakta. Bundan dolayı da ülkemizin ilk SCP (Special Containment Procedures) temalı taktiksel FPS oyunu olma özelliğini taşıyor.

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Doğa üstü olayların da yer aldığı oyun, Kasım ayından bu zamana kadar 100 bini aşkın whislist toplamış durumda. Yukarıda da belirttiğimiz gibi oyunu merak eden kişi sayısı oldukça fazla. Contain ön siparişleri, geçtiğimiz günlerde resmi web sitesi üzerinde açılmıştı. Oyunun sitedeki ön sipariş fiyatı ise 235 TL idi.

Yerli oyun stüdyosu kurucularından biri olan Burak Akmenek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda; oyunu uygun fiyata edinmek isteyenlerin elini çabuk tutmaları gerektiğini belirtti. Akmenek, oyunun Steam’de erken erişime açılması ile birlikte kendi sitelerindeki fiyatın da Steam fiyatına çıkarılacağını bildirdi.

Burak Akmenek’in bahse konu paylaşımı ise şu şekilde:

Oyunumuza ilgi duyan varsa bugün kendi sitemizden uygun fiyatla alabilmesi için son 8 saat. Sonra mecburen Steam fiyatına çekeceğiz. https://t.co/63Pl0SnWfL https://t.co/28Rx750eWA — Burak Akmenek (@DeusDominorum) January 16, 2024

Steam Erken Erişim Sürecinde Contain Geliştirilmeye Devam Edecek

Contain geliştirici ekibi oyunu erken erişime açarak oyunculardan geri bildirimler almayı hedefliyor. Bu sayede ekip, oyuncu geri bildirimleri ışığında, oyunda gerekli değişiklikleri; eklemeleri ve çıkarmaları yaparak oyunu son haline getirme olanağına sahip oluyor. Yerli oyun geliştiricisi SinginGiant yaptığı açıklamada, oyunun yapısını güçlendirene kadar erken erişimde tutmayı planladıklarını deklare etti.

SinginGiant bu süreçte, oyunu optimum seviyeye getiresiye kadar oyuna içerik, görev, silah, UI/ UX ve benzeri öğeler ekleyerek hikayeyi genişletmeyi ve Steam erken erişim sürecini bu şekilde tamamlamayı hedefliyor. Bu sürecin ardından oyunun ful performans olması bekleniyor.