Counter Strike 1.6 Hileleri 2022

Günümüzün en çok oynanan FPS oyunlarının başında gelen CS:GO’nun atası olan Counter Strike 1.6, internet kafelerde çocukluğumuzun en eğlenceli dönemlerini paylaştı. Counter Strike 1.6, FPS oyunlar denildiği zaman ilk akla gelen oyunlardan birisiydi. Bugünkü yazımızda sizlere Counter Strike 1.6 hileleri hakkında bilgi vereceğiz.

Oyun piyasasına birçok oyun gelmesine rağmen Counter Strike 1.6 efsaneler arasında yerini koruyor ve birçok oyuncuya halen ev sahipliği yapıyor. Counter Strike 1.6 içerisinde yüzlerce hile bulunuyor. Bunlar en basitinden para hilesinden başlayarak nişan almayı kolaylaştıran hileler gibi.

Counter Strike 1.6 içerisinde hile sayısı çok fazla olduğu için Cepkolik ailesi olarak sizlere en çok işinize yarayacak hileleri listeledik. Tüm bu hileleri aktif etmek için konsol’a “sv_cheats 1” yazmanız gerekiyor. Bu kodu yazdıktan sonra dileceğiniz hileyi yazarak aktif edebilirsiniz.

Counter Strike 1.6 Hileleri

sv_cheats 1 – Oyun içerisinde hile kodlarını aktif etmenizi sağlamaktadır.

mp_c4timer <1-1000> – C4 patlama süresini ayarlar.

bot_ pistols_only 1 : Oyun içerisindeki botların sadece tabancayla oynamalarını sağlar.

notarget: Bu kod sayesinde oyun içerisinde görünmez olursunuz.

restart – Oyunu yeniden başlatır.

+reload – Otomatik olarak silah şarjörünü değiştirir.

-reload – Otomatik silah şarjörünü değiştirmeyi kapatır.

notarget – Hedef alınamaz hale gelirsiniz.

mp_c4timer <1-1000> – C4 patlama süresini ayarlar.

lambert -1.0001 – Flash satın almadan kullanmak.

give_weapon_SİLAH – Adı belirtilen silahı verir.

cl_forwardspeed <0-999> – İlerleme hızını ayarlar

cl_backwardspeed <0-999> – Geriye gitme hızını ayarlar

cl_sidespeed <0-999> – Sağa sola gitme hızını ayarlar

gunsmoke – Ateş edilince silahtan duman çıkmasını sağlar. Kod tekrar yazılınca duman çıkmaz.

nextmap: bu kod sıradaki mapi görmenizi sağlar.

sv_gravity 100 – Yer çekimini azaltarak, uçmanızı sağlar

bot_sniper_only – Botlar yalnızca keskin nişancı silahı kullanır.

bot_knives_only 1 – Botlar yalnızca bıçak kullanır.

bot_pistols_only – Botlar yalnızca tabanca kullanır.

bot_kill – Oyundaki tüm botlar ölür.

impulse101 – Para kodu

sv_wateraccelerate (1-999) – Suda hızlı yürümenizi sağlar

hud_fastswitch – Hızlı silah değiştirmenizi sağlar

mp_startmoney 16000 – Başlangıç parasını belirleyebilirsiniz.

cl_bobcycle 0 – Silahın görüntüsü büyür.

timeleft – Raundun bitmesine kalan süreyi göstermektedir.

nextmap – Mevcut oyunun bitmesinin ardından açılacak haritayı gösterir.

restart: Oyunu yeniden başlatmanızı sağlar.

cl_bobcycle 0 – Silahın sabitlenmesini sağlar

gl_spriteblend 1: Silahın nişangâhının belirginleşmesini sağlar

+reload: Otomatik şarjör değiştirir.

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