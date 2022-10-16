Günümüzde her gün yeni bir oyun piyasa çıkıyor. Bu oyunlardan bazıları unutulup gitse de, bazıları oyunseverlerin aklında yer ediyor. EU4’de bu oyunlardan birisidir. Bugünkü yazımızda sizlere EU4 tarzı benzer oyunlar hakkında bilgi vereceğiz.

EU4, tarihsel bir strateji oyunudur. Oyun içerisindeki yapacağınız hamleler, egemen olduğunuz ülkedeki her şeyi etkileyecektir. Bu yüzden iyi kararlar almalı ve iyi bir yönetici olmalısınız. Listede yer alan oyunlarda aynı EU4’de olduğu gibi strateji tarzında oyunlardır.

EU4, piyasaya çıktığı ilk zamandan bu günü kadar büyük bir ilgi gördü. Günümüzde halen yüzbinlerce oyuncuya sahip. EU4, sizlere strateji çerçevesi içerisinde hem tarihi hem de liderlik özelliği hakkında bilgi veriyor. Başlarda biraz sıkılsanız da, oyun içerisinde kısa bir süre geçirdikten sonra sizlerde bu oyunun müptelası oluyorsunuz.

EU4 Tarzı Oyunlar 2022

Total War: Three Kingdoms

Total War serisinin son oyunu olan Three Kingdoms içerisinde Çinli bir savaş komutanını canlandırıyorsunuz. Ülkenin çoğu toprağı bölünmüş ve işgale uğramışken, elinizdeki güçle beraber Çin’i eski haline getirmeye ve tek bir çatı altında toplamaya çalışıyorsunuz.

Field of Glory: Empires

Dünya tarihinin en başarılı hükümdarlarından birisi olan Büyük İskender, yaşamı boyunca birçok başarı elde ederek ülkesini en geniş ve en zengin dönemine sokmuştur. Büyük İskender’in ölümünden sonra ülkenin başı boş kalmıştır. Field of Glory içerisinde Büyük İskender’İn yerini geçiyorsunuz ve imparatorluğu eski haline getirmeye çalışıyorsunuz.

Aggressors: Ancient Rome

Aggressors, 4 tabanlı bir strateji oyunudur. Bu oyun içerisinde birçok büyük devletin yer aldığı Antik Dünya’ya yelken açıyorsunuz. Birçok büyük devletten birisini seçerek ulusunuz için en iyi geleceği hazırlamaya çalışıyorsunuz. Sadece askeri açıdan değil, bir ulusu etkileyecek her unsuru kontrol ediyorsunuz. EU4 sizlerde unutulmaz bir yer bıraktıysa, kesinlikle Aggressors: Ancient Rome’u denemelisiniz.

Civilization V

Sid Meier’s Civilization, oynaması oldukça keyifli ve animasyonları ile ilginizi çekecek bir strateji oyunudur. Antik çağ başlangıcından Uzay çağına giden bu serüvende, ülkenizin nasıl bir büyüme politikası izleyeceğini sizler belirliyorsunuz. Ülkeniz içerisinde yer alan din, kültür, ekonomi, sanat ve bilim unsurlarının, ülkenizin temelinde nasıl bir yere sahip olacağını belirleyip, önünüzdeki yıllarda nasıl bir yapıda görüneceğinizi seçiyorsunuz. Bu kadar detaylı ve ince düşünülmüş olması, Civilization V’i efsaneler arasına sokuyor.

Total War: NAPOLEON

Klasikleşmiş bir strateji oyunu olan Total War: Napoleon, oyunseverlere muhteşem bir tarih deneyimi sunuyor. Avrupa’nın göbeğinde devam eden Napolyon savaşlarında ülkenin başına geçin ve ulusunuzun kaderini belirleyin.

Rise Of Nations Hileleri!