Günümüzde birden fazla oyun bulunmakta bu oyunlar arasında ismini oldukça fazla duyduğumuz strateji oyunlarından biri olan Rise Of Nations yer alıyor. Strateji oyunlarının zirvesinde yer alan bu oyun günümüzde oldukça popüler bir seviyede yerini korumakta. Bugünkü yazımızda sizlere Rise Of Nations hilelerinden bahsedeceğiz.

İlk olarak oyunumuzu bir tanıyalım; Nations Rise Of The Big Huge Games tarafından geliştirilip, Microsoft Studios tarafından yayınlanan stratejik bilgisayar oyunları arasında yerini almaktadır. Oyunun ana amacı topraklarınızı savaş ve diplomatik yollarla genişletmektir.

Seçebileceğiniz ırklara gelecek olursak şu şekilde; Aztek, Bantu, İngiliz, Çin, Mısır, Fransız, Alman, Yunan, İnka, Japon, Kore, Maya, Moğol, Nubiler, Romalılar, Rus, İspanyol ve Türk ırklarını seçme imkanına sahipsiniz. Ve her ülkenin askerlerinin görünüşleri değişiktir fakat özellik bakımından eşit durumdadırlar.

Rise Of Nations Hileleri

Bütün kaynaklardan 1000 tane almak için: cheat resource all+1000

Hasar ayarlamak için: cheat damage (hasar ismi)(+ veya -)(Hasar numarası)

Hileleri aktif hale getirmek için: cheat ai (on, off veya debug)

Diğer Ülkeler ile İttifak yapmak için: cheat ally (Ulus adı)

Haritayı değiştirmek için: cheat explore (normal, explored, all)

Seçtiğiniz imparatorluğu yenin: cheat defeat (Ülke adı) Bu kod hakkında bilgimiz yoktur deneyerek yorum olarak atarsanız konuya ekleriz: cheat deploy

İşaretli yerleri bırakmak: cheat nuke

Görüş Kuşu: cheat bird

Ulus ile karşılaşma ve savaşma: cheat meet (Ülke adı)

İnşaat halindeki binayı hemen bitirin: cheat finish

Tüm oyuncuları insan yapın: cheat sandbox

Seçili tüm oyuncuları öldürün: cheat die

Uluslarla barışın: cheat peace (Ülke Adı)

İşaretlediğiniz yerlere bina koyun: cheat insert (number)(type)(who=RED)(x,y)

Birim veya binaya gösterge koyun: cheat add (number)(type)(who=RED)(x,y)

Etrafa makineli tüfekler koyun: cheat safe

Zorluğu ayarlayın: cheat diff (0-5)

Başarıları gösterin: cheat achieve

Ülkelerin ticaret seviyelerini görün veya değiştirin: cheat commerce (numara)(Ülke adı)

Ülkelerin kütüphane seviyesini görün veya değiştirin: cheat library (numara)(Ülke adı)

Ülkelerin askeri seviyesini görün veya değiştirin: cheat military (numara)(Ülke adı)

Ülkelerin yaşını görün veya değiştirin: cheat age (numara)(Ülke adı)

Ulusların kaynağını görün veya değiştirin: cheat resource (isim)(goodtype or all)(+ or -)(numara)

Ulusların bilim seviyesini görün veya değiştirin: cheat science (Numara)(Ülke adı)

Diğer göster değiştir hileleri: cheat tech (name)(tech or all)(on or off)

Poligonları göster: cheat ranges (0 or 1)

Tüm haritayı göster: cheat reveal (on or off)

Bilgisayar kontrolünü kapat: control off: cheat human (isim)

Bilgisayar kontrolünü aç: cheat computer (isim)

Açma duraklatma: cheat pause (0 or 1)

Ülke ile karşılaşmayı kapat: cheat unmeet (Ülke adı)

Millet için zafer: cheat victory (Ülke adı)

Ülke ile savaş: cheat war (Ülke adı)

Yukarıda ki verdiğimiz hileler ile oynadığınız oyunu oldukça keyifli ve rakibinizden oldukça fazla bir üstünlük ile oyunda vakit geçirmenizi sağlayacaktır.

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