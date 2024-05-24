Counter Strike 2 Güncellemesi Yayınlandı, İşte Yapılan Değişiklikler!

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En sevilen birinci şahıs nişancı oyunlarından biri olan ve hatta uzun zaman en çok satanlar listesinin zirvesinde yer alan Counter Strike 2 güncellemesi yayınlandı. Güncelleme ile CS2 oynanış, kullanıcı ara yüzü, haritalar, tanıtımlar ve benzeri gibi kısımlarda değişiklikler yapıldı. Oyuncuların merakla beklediği güncellemenin detayları…

Counter Strike 2 Güncellemesi Yayınlandı

Counter Strike 2 güncellemesi ile pek çok yenilik oyuncularla buluştu. Oynayış güncellemelerinden ara yüz değişkenlerine kadar hepsini aşağıya sıralayalım…

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Oynayış güncellemesi:

Molotof ve yanan bomba alev sütun yüksekliğinin belirli bir süreçte kısalması.

Bomba yerleşimi ve etkisiz hale getirilmesi halinde terörist takım ödülü 800 dolar iken 600 dolara indirildi. Bununla amaçlanan birinci turun sonrakiler üzerindeki etkisini minimize etmek.

ve etkisiz hale getirilmesi halinde terörist takım ödülü 800 dolar iken 600 dolara indirildi. Bununla amaçlanan birinci turun sonrakiler üzerindeki etkisini minimize etmek. M4A4 fiyatı 3 bin dolara indirildi.

1. şahıs kamerada ufak ayarlamalar gerçekleştirildi.

“Switchhandsleft” ve “switchhandsright” konsol komutları oyuna dahil edildi.

oyuna dahil edildi. Deathmatch bonus silahları bütün oyuncular için eşitlendi.

Yanan bomba güncellemeleri:

Yanan bomba fiyatı 500 dolara düşürüldü.

düşürüldü. Alev ve patlama görselleri düzenlendi.

Yayılan ateşin kapladığı alan azaltıldı.

Süresi kısaltıldı.

Kiralama güncellemeleri:

Oyunular kilovat kasasını açtıkları zaman tüm kasayı kiralama hakkını elde edecekler

Kiralanan silahlar, kiralık dönemi bittiğinde silahın stok versiyonu ile değiştirilecek.

Kiralanan silahları değiştirme, takas ve Steam Topluluk Pazarı’nda satma hakkı bulunmamaktadır.

HUD güncellemeleri

MVP oyuncu adının bot devralması esnasında hatalı görüntülendiği kısım düzeltildi.

“Tümünü geri öde” düğmesinin sadece bir flaş bombasını iade ettiği yanlışlık düzeltildi.

düğmesinin sadece bir flaş bombasını iade ettiği yanlışlık düzeltildi. Maç sonunda ESC menüsü skor tablosu ile TAB skor tablosunun eşleşmemesi yanlışlığı düzeltildi.

eşleşmemesi yanlışlığı düzeltildi. Kayıp Bonusu skor tablosu araç ipucunun skor tablosunun kapatılmasının ardından ekranda takılması hatası düzeltilmiş durumda.

Yabancı Steam avatarının engellenmesi kullanıcının diğer içeriklerini de engelleyecek.

Tavuklar güncellemesi:

Tavuklar yürürken sağa dönebilecekler.

Tavuklar tepe bölgelere tırmanabilecekler.

Tavukların artık birkaç adet yeni animasyonu bulunmakta.

Kullanıcı Arayüzü güncellemeleri:

Güncelleme ile, depo ana menüsü ile öğe inceleme arka plan manzarası kapsamında performans iyileştirmeleri yapıldı.

Tanıtımlar güncellemeleri:

Demo oynatma zaman çizelgesine ölüm olayları ile ilgili gösterge eklendi.

Demo oynatmada vurgulama moduna geçilebilecek.

Demo oynatma çökmesi hatası düzeltildi.

hatası düzeltildi. Demo oynatma ara yüzünde bazı ufak değişiklikler yapıldı.

Haritalar güncellemeleri:

Haritalar kapsamında farklı alanlarda güncellemeler gerçekleştirildi. Bu güncellemeleri şu şekilde listeleyebiliriz:

Vertigo güncellemeleri:

A bomba alanına geçit eklendi.

A’nın arka kısmı ile asansör arasındaki bağlantılar çıkarıldı.

çıkarıldı. Asansörler ile iskeleyi bağlayan geçit kaldırıldı.

A bomba alan boyutu farklılaştırıldı.

Doğma zamanları farklılaştırıldı.

Wingman düzeni değişti.

Baggage güncellemeleri:

Alt konveyördeki hareket problemi düzeltildi

Konveyör tepsisinin yüksekliği azaltıldı.

Office güncellemeleri:

Bir oyuncunun birden çok duvardan ateş edebilmesi problemi düzeltildi.

Mirage güncellemeleri: