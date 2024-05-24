Counter Strike 2 Güncellemesi Yayınlandı, İşte Yapılan Değişiklikler!

En sevilen birinci şahıs nişancı oyunlarından biri olan ve hatta uzun zaman en çok satanlar listesinin zirvesinde yer alan Counter Strike 2 güncellemesi yayınlandı. Güncelleme ile CS2 oynanış, kullanıcı ara yüzü, haritalar, tanıtımlar ve benzeri gibi kısımlarda değişiklikler yapıldı. Oyuncuların merakla beklediği güncellemenin detayları…
Counter Strike 2 Güncellemesi Yayınlandı
Counter Strike 2 güncellemesi ile pek çok yenilik oyuncularla buluştu. Oynayış güncellemelerinden ara yüz değişkenlerine kadar hepsini aşağıya sıralayalım…
En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.
Oynayış güncellemesi:
- Molotof ve yanan bomba alev sütun yüksekliğinin belirli bir süreçte kısalması.
- Bomba yerleşimi ve etkisiz hale getirilmesi halinde terörist takım ödülü 800 dolar iken 600 dolara indirildi. Bununla amaçlanan birinci turun sonrakiler üzerindeki etkisini minimize etmek.
- M4A4 fiyatı 3 bin dolara indirildi.
- 1. şahıs kamerada ufak ayarlamalar gerçekleştirildi.
- “Switchhandsleft” ve “switchhandsright” konsol komutları oyuna dahil edildi.
- Deathmatch bonus silahları bütün oyuncular için eşitlendi.
Yanan bomba güncellemeleri:
- Yanan bomba fiyatı 500 dolara düşürüldü.
- Alev ve patlama görselleri düzenlendi.
- Yayılan ateşin kapladığı alan azaltıldı.
- Süresi kısaltıldı.
Kiralama güncellemeleri:
- Oyunular kilovat kasasını açtıkları zaman tüm kasayı kiralama hakkını elde edecekler
- Kiralanan silahlar, kiralık dönemi bittiğinde silahın stok versiyonu ile değiştirilecek.
- Kiralanan silahları değiştirme, takas ve Steam Topluluk Pazarı’nda satma hakkı bulunmamaktadır.
HUD güncellemeleri
- MVP oyuncu adının bot devralması esnasında hatalı görüntülendiği kısım düzeltildi.
- “Tümünü geri öde” düğmesinin sadece bir flaş bombasını iade ettiği yanlışlık düzeltildi.
- Maç sonunda ESC menüsü skor tablosu ile TAB skor tablosunun eşleşmemesi yanlışlığı düzeltildi.
- Kayıp Bonusu skor tablosu araç ipucunun skor tablosunun kapatılmasının ardından ekranda takılması hatası düzeltilmiş durumda.
- Yabancı Steam avatarının engellenmesi kullanıcının diğer içeriklerini de engelleyecek.
Tavuklar güncellemesi:
- Tavuklar yürürken sağa dönebilecekler.
- Tavuklar tepe bölgelere tırmanabilecekler.
- Tavukların artık birkaç adet yeni animasyonu bulunmakta.
Kullanıcı Arayüzü güncellemeleri:
- Güncelleme ile, depo ana menüsü ile öğe inceleme arka plan manzarası kapsamında performans iyileştirmeleri yapıldı.
Tanıtımlar güncellemeleri:
- Demo oynatma zaman çizelgesine ölüm olayları ile ilgili gösterge eklendi.
- Demo oynatmada vurgulama moduna geçilebilecek.
- Demo oynatma çökmesi hatası düzeltildi.
- Demo oynatma ara yüzünde bazı ufak değişiklikler yapıldı.
Haritalar güncellemeleri:
Haritalar kapsamında farklı alanlarda güncellemeler gerçekleştirildi. Bu güncellemeleri şu şekilde listeleyebiliriz:
Vertigo güncellemeleri:
- A bomba alanına geçit eklendi.
- A’nın arka kısmı ile asansör arasındaki bağlantılar çıkarıldı.
- Asansörler ile iskeleyi bağlayan geçit kaldırıldı.
- A bomba alan boyutu farklılaştırıldı.
- Doğma zamanları farklılaştırıldı.
- Wingman düzeni değişti.
Baggage güncellemeleri:
- Alt konveyördeki hareket problemi düzeltildi
- Konveyör tepsisinin yüksekliği azaltıldı.
Office güncellemeleri:
- Bir oyuncunun birden çok duvardan ateş edebilmesi problemi düzeltildi.
Mirage güncellemeleri:
- Bazı kötü çarpışma problemleri giderildi.
- Saray pencerelerindeki birtakım yapışkan çarpışma hataları giderildi.