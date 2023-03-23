Counter-Strike 2 Sistem Gereksinimleri!

Günümüzün en popüler FPS oyunlarından biri olan Counter-Strike: Global Offensive yıllardır FPS oyunlarının başını çekmekte. Şimdi ise şirket yeni oyun motoru güncellemesini geçtiğimiz gün açıkladı. Bugünkü yazımızda sizlere CS:GO Source 2 sistem gereksinimlerinden bahsedeceğiz.

Gelen güncelleme ile grafik konusunda oldukça değişme yapan şirket oyun içinde bazı özelliklerin değişmesi sebebi ile sistem gereksinimlerinde güncellemeye gittiğini açıkladı.

Özellikle harita konusunda oldukça başarılı bir iş çıkaran şirket çoğu haritada karanlık yerleri daha parlak hale getirerek görünüşte güzel bir adım attı. Bunun yanında silah efektlerinde değişim yapan CS:GO silah kostümlerini daha gerçekçi bir hale getirdi.

Bizlere soracak olursanız en güzel güncelleme bombalar üstünde yapılmış gibi gözüküyor çünkü sis bombası attığınız zaman içine ateş ederseniz ateş ettiğiniz bölüm kısa bir süreliğine görünür hale geliyor.

Gelin hep beraber güncellenen sistem gereksinimlerine bir göz atalım;

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

İşlemci: AMD FX-6300 veya Intel Core i5-2500K

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7850

DirectX: 11. sürümü

Depolama: 50 GB depolama alanı