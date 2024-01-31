Counter Strike 2024 Yılına Hile Skandalı ile Merhaba Dedi: CS için VAR Gelsin!

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Counter Strike 2, piyasaya sürülmesinden bu yana pek çok “bug” ile gündeme gelmişti. Ancak henüz oyunda bir espor maçında hile tespit edilmemişti. Yeni yılın ilk ayı geride kalmadan CS2 de hile skandalı da yaşandı. Büyük yankı uyandıran skandal; Pera Esports ile IKLA arasındaki maçta yaşandı. Bu skandalın akabinde, IKLA yatırımcıları CS2 için takıma yaptıkları yatırımları durdurma kararı aldılar. Ünlü oyuncu MAJ3R de konu hakkında görüş bildirerek CS için VAR sistemi talep etti. Belli ki Counter Strike 2024 yılında bu konularla daha çok gündeme gelecek. Detaylara Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım…

Counter Strike 2024 Yılına Hile Skandalı ile “Merhaba” Dedi!

Pera Esports ile IKLA arasında 2 hafta önce yapılan maç sonrasında, IKLA oyuncuları “hileye maruz kaldıklarını” deklare etti. Oyuncular, maça dair aldıkları görüntüleri, kişisel sosyal medya hesaplarından da yayımlayarak hileyi kanıtladılar. İlgili maçı 13-4 kaybeden IKLA da, oyuncuların hileye dair verdikleri tepki ve CS2’deki hile iddiaları hem global espor camiasında, hem de sosyal mecralarda kısa sürede gündem oldu.

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IKLA oyuncusu KVEM’in şahsi Twitter (X) hesabından paylaştığı ve kısa sürede yüz binlerce görüntülenme alan 43 saniyelik videonun açıklamasına, Pera Esport oyuncusu Zsolt “Kamion” Jurus’u da ekledi. CS2 oyuncularının büyük etkileşim gösterdiği söz konusu video:

@kamioncs Maybe you need to get some coffee and make your focus up? 🤡🤡🤡 pic.twitter.com/Q0G9L5PUeV — Kvem 🇺🇦 (@Kvem_csgo) January 19, 2024

2 takım arasında yaşananlar, kısa sürede global çapta CS espor camiasında yankı uyandırdı. Hile skandalı, bununla da sınırlı kalmadı. Maruz kaldıkları hile nedeniyle IKLA yatırımcıları, CS espor arenasına yatırım yapmayı bıraktıklarını açıkladı. IKLA CEO’su Maksym Bednarskyi, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Yatırımcı kurullarıyla toplantı ve istişarelerde bulunduk. Yatırımların güvensiz olması nedeniyle, IKLA’nın faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı aldık. Çevrimiçi elemelerde hilecilere karşı oynayıp oynamayacağınıza sadece şans karar veriyorken, takıma yüzbinlerce (gerekirse milyonlarca) dolar yatırımı yapamayız. Takımlar hiçbir şekilde güvence altına alınmamaktadır. Olumlu değişiklikler görürsek takım olarak CS’ye olası dönüşü yeniden değerlendirmek için 2025’e kadar ara vereceğiz.

Şimdi bu oyuncular için ne anlama geliyor? Tüm oyuncularımız 01.02.2024 tarihinden itibaren yedek kulübesine alınarak transfer listesine alınacaktır. Son yetkililerimiz IEM Chengdu #2 açık elemeleri olacak. Oyuncularımızla ilgileniyorsanız maxbednarsky@gmail.com adresine e-posta göndererek bana ulaşın.

Bu süre zarfında bize destek olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca tüm ekip üyelerine ve oyunculara süreç boyunca gösterdikleri özveri ve bağlılıktan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Nefret edenlere özel teşekkürler – ilerlemek için her zaman daha fazla enerji veriyorsunuz.

Daha güçlü bir şekilde geri döneceğiz. Vahşi oyna!”

MAJ3R: CS’ye VAR Gelsin!

CS2 de ilk kez görülse de, Counter Strike espor maçları için hile skandalları uzun süredir devam ediyor. Bunun önüne geçilememesi, hem espor takımlarını hem espora yatırım yapan firmaları ve hem de oyunun asli unsuru olan esporcuları bir hayli rahatsız ediyor. Ülkemizin en önemli CS oyuncularından biri konumunda bulunan Engin “MAJ3R” Küpeli de CS2’deki yaşanan hileye dair şahsi sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. CS için VAR sistemi isteyen Engin “MAJ3R” Küpeli’nin ilgili açıklaması ve twiti şu şekilde:

“Sporumuzda VAR’a ihtiyacımız var. Muhtemel hile yapanların kanıtlarını görebilecekleri ve gerektiğinde onları yasaklama veya maçı iptal etme yetkisine sahip bilgi ve deneyime sahip kişiler. Günümüzde internette her şey mümkün. TEMİZ CS2, TEMİZ rekabeti istiyoruz.”

We need VAR in our sport. People with knowledge and experience where they can watch evidences of probable cheaters and power to ban them or cancel a match if necessary. Nowadays in internet everything is possible. We want CLEAN CS2, CLEAN competition. — MAJ3R (@Maj3r_) January 25, 2024

Pera Esports, ESL Pro League Season 19 da Olacak!

CS2 de ismi hile skandalı ile gündeme gelen Pera Esports, ESL Pro League Season 19 da yer alacak. CS yönetiminin ya da VALVE’in bu konuda bir yaptırım kararı alıp almayacağı ise henüz net değil. CS tutkunları ise Pera Esports’un “LAN Turnuvada” bu hileleri yapamayacağını düşünüyor.