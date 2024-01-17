Ana Sayfa » Oyun Counter Strike da 1 Milyon Dolarlık AK-47 Çıktı – 17 Ocak 2024! Oyun Counter Strike da 1 Milyon Dolarlık AK-47 Çıktı – 17 Ocak 2024! Emine Emre 0 Görüntüleme

2024 yılı bir gamer için mükemmel başladı. Counter Strike da 1 milyon dolar değer biçilen, 2013 yılında piyasaya sürülen ve daha önce hiç kimseye çıkmayan özel seri AK-47 bir yayıncıya çıktı.

Milyonlarca oyuncunun tutkunu olduğu Counter-Strike, oyun sektörünün en kült yapımlarından biri konumunda bulunuyor. Efsane oyun, yaklaşık çeyrek asırlık geçmişine rağmen halen gamerların favorisi konumundaki yapımlardan. Counter Strike Global Offensive ve CS2 ile yoluna devam eden oyunda bir yayıncı 2024 yılına tabiri caizse “harika” başladı. Counter Strike da 1 milyon dolar değer biçilen, 2013 yılında piyasaya sürülen ve daha önce hiç kimseye çıkmayan özel seri AK-47 bir yayıncıya açtığı kutudan çıkarak resmen hayatını değiştirdi.

Bir Yayıncıya Counter Strike da 1 Milyon Dolarlık AK-47 Çıktı

Counter Strike oyuncularının açtığı kutulardan çıkan silahlar, özelliklerine ve nadirliğine göre diğer envanterden daha pahalı olarak fiyatlanabiliyor. Özel seri AK-47 de bunlardan biri konumunda bulunuyor. Oyunda yalnızca 1 tane bulunan “skin”, bugüne değin hiç kimseye çıkmamıştı. 2013 yılından bu yana açılan milyonlarca kasadan çıkmayan silah, 2024 yılı ile birlikte bir yayıncıya çıktı.

Case hardened – blue gem, factory new, stattrak AK-47 (661 nolu patern) olarak tanımlanan bu silah için herhangi bir fiyat biçilemiyor. Zira daha önce söz konusu silahtan hiçbir oyuncuya çıkmadı ve dolayısıyla satışı da gerçekleşmedi. Ancak, benzer nadirlikteki silahların el değiştirme değeri üzerinden, silahın fiyatının en az 1 milyon dolar olduğu ifade ediliyor.

Bütün parametreler göz önüne alındığında, açılan bir kutudan bu silahın çıkmasının milyonda 1 olasılık olduğu hesaplanıyor. 661 nolu patern olarak ifade edilen mavi desenli AK-47 (gövdenin üstündeki mavilik bu 661’de en çok olduğu için) blue gem diye geçiyor. Koleksiyonluk silah skini “case hardened – blue gem, factory new, stattrak AK-47”’yi kutudan çıkarmayı başaran yayıncının silahı satıp satmayacağı ise bilinmiyor.

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CS Oyuncuları Ne Dedi?

Silahın oyuna eklendiğinden bu yana geçen 11 yılın ardından bir gamera çıkması Counter Strike camiasında global çapta yankı uyandırırken, CS oyuncuları da sosyal medyada bu konuda binlerce paylaşım yaparak görüşlerini dile getirdiler. Gamerların konu hakkındaki görüşlerinden bir kaçına göz atmak gerekirse:

“Bu silahı açan kişinin milyoner bir Çinli olduğu söyleniyor yabancı medyada. Zaten bu kutuları açabilmek için de büyük paralar harcamak gerekiyor. Tek bir kasa açarak bu silahı denk getirmek mümkün değil. Muhtemelen zaten devamlı olarak kasa açan zengin birine çıktı.”

“Bana çıksa direkt satardım elbette ama belki de çıkan kişinin bu paraya ihtiyacı dahi yok. Silahı koleksiyonluk şekilde envanterinde bulundurabilir. Bizim için hayal bile olmayan meblağlar, birileri için yalnızca hobiye harcanabilecek kadar küçük.”

“Oyun dünyasının ne kadar büyük sürprizlere ve fırsatlara gebe olduğunu gösteren güzel bir örnek olmuş. Milyonda 1 bile olsa bu şans bu kutuları açan herhangi bir oyuncuya da gülebilir. En azından piyango çıkma ihtimalinden daha yüksek, bu da bir şey.”