Futbolcuların oyun sektörüne olan ilgisi her geçen gün artarak devam ediyor. Pek çok faal futbolcu, oyun sektöründe özellikle espor alanına yatırım yapıyor. Espor takımı kuran ve satın alan futbolcuların sayıları artık yüzlerle ifade edilmeye başlandı. Milyonlarca futbol tutkunu için adeta bir “ikon” konumunda bulunan Cristiano Ronaldo ise bu alanda da farkını gösterdi. Espor yerine doğrudan oyuna ve oyun stüdyosuna yatırım yapan CR7, EA FC rakibi olarak adını duyuran futbol oyunu UFL için 40 milyon dolar yatırım yaptı.

Cristiano Ronaldo EA FC Rakibi UFL İçin 40 Milyon Dolar Yatırım Yaptı

İlerleyen yaşına rağmen halen faal futbolcular arasında “en iyilerden biri” konumunda bulunan Cristiano Ronaldo’nun UFL için yaptığı 40 milyon dolarlık yatırım, oyunun resmi Twitter (X) hesabından duyuruldu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İşte başlıyoruz! Cristiano Ronaldo yatırımcı olarak UFL’ye katılıyor! UFL de birlikte çalışmaktan ve dünya çapındaki futbol hayranları için adil, beceriye öncelik veren bir oyun yaratmaktan heyecan duyuyoruz.” İşte söz konusu o paylaşım:

Here we go!

⠀@Cristiano joins UFL as an investor!

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We’re excited to work together on UFL and create a fair, skill-first game for football fans worldwide 🤝 pic.twitter.com/CyaEjIu2vu — UFL (@UFLgame) December 12, 2023

Kısa sürede 1 milyondan fazla görüntülenme alan paylaşım, on binlerce beğeni, binlerce yeniden paylaşım (RT) ve yüzlerce de yorum aldı. Cristiano Ronaldo’nun da etiketlendiği twit, UFL’in takipçi sayısının çok ötesinde bir etkileşime ulaştı.

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Oyun Tutkunları ve CR7 Hayranları Heyecanlı!

Uzun zamandır geliştirilmeye devam edilen futbol oyunu UFL için Cristiano Ronaldo’nun 40 milyon dolar gibi büyük bir meblağ ile yatırımcı olması; oyun tutkunlarını olduğu gibi futbolcunun hayranlarını da hem şaşırttı hem de sevindirdi. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan gelişme ile ilgili olarak oyun severlerin ve futbol tutkunlarının şahsi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlardan bazıları şu şekilde:

“Gerçek bir futbol oyunu bekliyoruz artık. EA’nın buradaki hegemonyası sona ermeli. CR7 bu oyuna boşuna yatırım yapmış olamaz herhalde. Bence iyi bir oyun gelecektir.”

“Bu oyunu uzun zamandır merakla bekliyordum, artık maerak seviyem 2 katına çıktı resmen. UFL de kaliteli olmazsa artık futbol oyunu alanında EA’nın liderliğini kimse uzun süre sarsamaz.”

“EA FC beğenilmemesine rağmen alternatifsizlikten oynanıyor resmen. UFL tarzı oyunlara destek vermek önemli. Tabi 40 milyon dolar bizim için büyük rakam ancak EA oyunları ile mücadele etmeye yeter mi bilmem. Nihayetinde oyun sektörü için bu meblağlar çerez parası seviyesinde desek yanlış olmaz.”

“UFL ne zaman çıkacak piyasaya? 2024 yılını geçmez inşallah. Artık farklı ve kaliteli futbol oyunları oynamak istiyorum.”