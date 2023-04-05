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Crusader Kings 3 Tours And Tournaments Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Orta Çağ döneminde geçecek olan Crusader Kings 3 Tours And Tournaments 11 Mayıs Perşembe günü oyuncular ile buluşacak.

Mustafa

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Crusader Kings 3 Tours And Tournaments

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Günümüzde strateji oyunları son dönemlerde çok popüler olmasa da son dönemlerde aksiyon oyunların üste üste çıkmasına yönelik bazı oyuncular sakin vakitler geçirmek için strateji oyunlarına yönelmekte. Bugünkü yazımızda sizlere Crusader Kings 3 Tours And Tournaments çıkış tarihi ve oyun hakkında bilgiler vereceğiz.

Oyun içi konusuna bakılacak olursak orta çağ döneminde oyuncuların kendi hikayelerini yaratmalarına sağlayarak seçtikleri devlet ile oyun içinde kendi stratejilerine bağlı olarak oyunu şekillendireceksiniz.

Oyunun aslında en güzel yanı gerçekçiliğe en yakın seviyede olmasıdır ekonomiden tutun sosyal hayat, askeri, içinizde bulunan diğer etnik grupları kontrol etmeye çalışacaksınız.

Bunun yanında sizlere saldırgan şekilde davranacak olan devletler olacağını unutmayın bunun için diğer devletler ile iyi ilişkiler yürütmek sizlerin savaş esnasında işlerinizi oldukça kolaylaştıracaktır.

Çıkış tarihine gelecek olursak yapımcı şirket şu açıklamada bulundu; Tours and Tournaments’ın 11 Mayıs Perşembe günü oyuncular ile buluşacağını ifade ettiler.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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