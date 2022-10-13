Crysis Hileleri!

Günümüzde bilgisayarların yaygınlaşmasından sonra özellikle oyun piyasası oldukça hareketlenmiştir. Son zamanların en çok tercih edilen oyun kategorilerinden biri olan aksiyon oyunları her zaman zirvede yerini korumuştur. Aksiyon oyunları arasından tanıdığınız bir oyun olan Crysis’i bilmeyeniniz yoktur. Bugünkü yazımızda sizlere Crysis hilelerinden bahsedeceğiz.

İlk olarak oyunumuzu bir tanıyalım; Crysis, Crytek tarafından geliştirilmiş, Electronic Arts tarafından ise yayımlanmış bilimkurgu ve aksiyon türünde bir video oyunudur. Aksiyon severler için oldukça sürükleyici bir senaryoya sahip olan oyun günümüzde popülerliğini halen korumaktadır. Çoğu oyunda olduğu gibi bu oyununda hileleri mevcuttur gelin hep beraber bir göz atalım;

r_displayinfo 0/1 – Görüntü hızı bilgilerini verir.

g_godmode 1 – Ölümsüzlük.

i_noweaponlimit 1 – İstediğiniz kadar silah taşırsınız.

i_unlimitedammo 1 – Sınırsız cephane.

i_giveallitems – Tüm silahları verir.

g_suitSpeedMult = 2 – Daha fazla hızlı nano giysi.

ai_UseAlternativeReadability – Kore askerleri korece konuşur.

V_goliathmode 1 – Oyundaki tüm araçların hasar almaz.

F1 – 1. Kamera modu/3. kamera modu.

F2 – Sonraki varış noktası.

F3 – Uçma/Durvardan geçme modu.

F10 – Önceki varış noktası.

NUMPAD 1 – Roketatar, Pompalı, Alien MOAC.

NUMPAD 2 – Sınırsız cephane.

NUMPAD ENTER – Debug menü

TACGun_XP_2 – PAX Plazma Akümülatör Topu

SOCOM – Tabanca

Shotgun – Shotgun

SOCOMSilencer – Tabanca Susturucu

Susturucu – Rifle için Susturucu

SmokeGrenade – Duman Bombası

DSG1 – Sniper Rifle

SniperScope – Sniper Scope

FY71 – Standart Tüfek (Kore)

SCAR – Standart Tüfek (US )

SMG – Submachine Gun

TACGun – Tac Gun (mini nuke).

Yukarıda ki verdiğimiz hileler ile oynadığınız oyunu oldukça keyifli ve rakibinizden oldukça fazla bir üstünlük ile oyunda vakit geçirmenizi sağlayacaktır.

Age Of Empires 2 Hileleri!