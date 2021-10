Peki Crysis’i çalıştırır mı? Evet Artık Her PC Çalıştırabilecek!

Crysis’i çalıştırabiliyor mu ? Hangi bilgisayara sahip olursanız olun artık bu sorunun cevabı evet. Nvidia, Yenilenen Crysis Üçlemesini, GeForce Now sisteminde oyunculara sunuyor.



Crysis’in yeni versiyonu, Işın izleme (ray tracing) ve DLSS desteğine sahip olacak. GeForce Now’a üye olan Kurucu ve Öncelikli üyeler de bu destek sağlanacak. Yenilenen Crysis, Steam ve Epic Games üzerinden satışa sunulacak. Yenilenen Crysis Üçlemesi ise yarın görücüye çıkacak.



Şu anda mevcut bilgisayarların çoğunluğu ve hatta 2007 de var olan bütçe dostu PC’ler bile Crysis’i GeForce Now yardımıyla çalıştırabilecek. Nvidia’nın açıkladığı sistem gerekisinimleri şu şekilde: Çift çekirdek 64-bit işlemci (2GHz ya da daha hızlı) windows 7, 4GB RAM, Direct 11 ya da üst versiyonu destekleyen ekran kartı ve en az 15Mbps hızında internet bağlantısı.



2007’de çıkan Orijinal Crysis sistem gereksinimleriyle ünlenmiş bir oyundu. Bir çok bilgisayarda istendiği gibi performans gösteremeyen oyun hakkında şakalar yapılıyordu. ‘‘ Peki Crysis’i çalıştırır mı? ” (But can it run Crysis?) cümlesi bir internet kültürü haline gelmişti. Sistem gereksinimleri hakkında uzun süredir var olan bu ” meme ” günümüzde halen daha kullanılıyor. Crysis’in bu kötü ününe yaklaşan bir diğer oyun ise geçen sene çıkan Microsoft Uçuş Simülatörü oldu.