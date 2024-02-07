Ana Sayfa » Oyun CS2 2024 Güncellemesi Neler İçeriyor? Oyun CS2 2024 Güncellemesi Neler İçeriyor? Emine Emre 27 Görüntüleme

Counter Strike Global Offensive yerine geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Counter Strike 2, hatırlanacağı üzere pek çok hata ile gündeme gelmekteydi. Valve, pey der pey bu hataları giderirken, oyuncuların CS2’ye yönelik eleştirileri de giderek azaldı. Son güncellemenin üzerinden uzun bir süre geçmişken, Vale tarafından yapılan açıklamayla oyuna yeni güncelleme geleceği öğrenildi. Söz konusu güncelleme, oyundaki hataları gidermek ve oyuna yenilik getirmenin yanı sıra aynı zamanda yeni yılda oyuncuların CS2’ye aidiyetlerinin de güçlenmesini sağlayacak. Peki CS2 2024 güncellemesi ne getirecek, Cepkolik okurları ile birlikte detaylara daha yakından bakalım…

CS2 2024 Güncellemesi ile Oyuna Neler Geliyor?

Yapılan açıklamaya göre uzun süre sonra yapılan güncelleme ile Counter Strike 2’ye gelen yenilikler şu şekilde olacak:

Yeni güncelleme ile CS2’ye “silah yarışı ” geri döndü.

” geri döndü. Pek çok oyuncunun beklediği bir diğer güncelleme olan, çıkartmaların silahta istenildiği gibi yapıştırılabilmesi de oyuna eklendi.

Güncelleme ile Kukri bıçağı ve ilk Zeus desenini içeren Kilowatt kasası da oyuna eklendi.

içeren Kilowatt kasası da oyuna eklendi. Oyuna güncelleme ile pek çok yeni çıkartma ve müzik kitleri dahil edildi.

Son güncelleme sonrasında normale göre daha az XP alan ve haftalık XP barını dolduran kişilerin oyun içinde ve profillerinde özel bir simge bulunmaya başlayacak.

dolduran kişilerin oyun içinde ve profillerinde özel bir simge bulunmaya başlayacak. Oyunda artık ajanlara galibiyet ve mağlubiyet animasyonları da eklendi.

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CS2 Yama Notları 2024

Oyundaki hataların ve bugların pek çoğunun düzeltildiği, arayüz düzeltmelerinin yapıldığı, Anubis ve Mirage başta olmak üzere 9 haritadaki düzeltmelerin gerçekleştirildiği güncelleme sonrasında CS2 topluluğunun daha da güçlenmesi ve oyuna olan ilginin artması bekleniyor. Yama notlarının tamamı şu şekilde:

CS2 SİLAH GÜNCELLEMESİ 2024

Topluluk tasarımı olan 17 adet silah deseni ile Kukri bıçağı oyuna eklendi.

CS2 SİLAH YARIŞI GÜNCELLEMESİ 2024

Yukarıda da belirttiğimiz üzere, CS2’ye “Silah Yarışı modu” geri geldi.

“Baggage” ve “Shoots” haritaları da eklenenler arasında.

CS2 MÜZİK KİTLERİ GÜNCELLEMESİ 2024

NIGHTMODE müzik kitinin hem standart hem de StatTrak versiyonu oyuncular tarafından son güncelleme ile birlikte artık satın alınabilecek.

CS2 ÇIKARTMALAR GÜNCELLEMESİ 2024

Ambush Çıkartma Kapsülü satın alınabilir hale getirildi.

Çıkartmaları silahlara yapıştırma noktasında oyunculara sağlanan esneklik artırıldı, yakınlaştırma özelliği getirildi. Bunun yanı sıra, silahlara yapıştırılacak çıkartma sayısı da 4’den 5’e yükseltildi.

CS2 ZEUS GÜNCELLEMESİ 2024

Zeus, artık tüm oyun modlarında kullanımından 30 saniye sonra şarj olarak tekrar kullanılabilir hale gelecek ve Zeus’a isim etiketi ve çıkartma eklenebilecek.

ve çıkartma eklenebilecek. Öldürme kartlarına Zeus’a özel sembol eklendi ve artık verilen hasar görülecek. Zeus’un birinci şahıs görünümü de ayarlandı.

CS2 SMOKE GÜNCELLEMESİ 2024

Sis bombalarının oluşma ve animasyonları geliştirildi ve sis bombaları artık gölge oluşturacak.

CS2 OYNANIŞ GÜNCELLEMESİ 2024