Valve tarafından 27 Eylül itibari ile piyasaya sürülen Counter Strike serisinin 5.oyunu CS2, pek çok eleştiriye muhatap olsa da oyuncu kitlesinden de bir şey kaybetmiş değil. Oyundaki hatalar sıkça gündeme gelirken, Valve bir yandan güncellemeler ile bu hataları da gideriyor. Oyun, hatalar ile geride bıraktığımız 1 aylık süreçte o kadar özdeşleşti ki, oyundan gelen özel mod görüntüleri dahi “hata” zannedilmeye başlandı. Cepkolik okurları ile birlikte; CS2 de özel mod ve BUGlar birbirine karıştı dedirten görüntülerin de yer aldığı içeriğimizin detaylarına geçelim.

CS2 de Özel Mod ve BUGlar Birbirine Girdi

Counter Strike ESL’nin resmi Twitter (X) hesabından 35 saniyelik bir video yayımlandı. Söz konusu videodaki görüntüler, oyuncuların pek çoğu tarafından “Counter Strike 2’deki bir başka hata daha” olarak yorumlandı. Oysa ki bu görüntüler; “ESL – BLAST gibi şov maçı yapan organizasyonlarda görülen bir özel moda” aitti. İşte ESL Counter Strike sosyal medya hesabından paylaşılan ve tartışmalara neden olan o video:

Counter Strike 2’nin çıktığı günden bu yana pek çok hata aile gündeme gelmesi ve bu hatalarının bir kısmının halen düzeltilmemiş olması, Counter Strike tutkunları arasında halen en popüler konuların başında geliyor. Pek çok oyuncu Counter Strike Global Offensive özlemini dile getirirken, gamerların önemli bir bölümü de CS2’deki hataların yakın gelecekte Valve tarafından tamamen giderileceğine inandığını dile getiriyor.

CS2’ye Michael Jackson Eklendi haberimizde gündeme oturan CS2’deki hatalardan birine değinmiştik.

CS2’de Counter-Terrorists’ler Bomba Kuruyor!

Counter Strike serisine yabancı olanlar ya da bu oyunu daha önce oynamayanlar için oyunda BUG olarak zannedilen, yukarıdaki paylaşım ile gündeme oturan durum hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse… Counter Strike serisi oyunları ilk yapımdan bu yana değin, 2 grup halinde oynanmakta. Oyunda Terrorists grubu ve Counter-Terrorists grubu yer alıyor. Her 2 takım da birbirini öldürerek roundu ve toplamda oyunu kazanmaya çalışıyor.

Oyunun özelliklerinden birisi olan oyundaki Terroristlerin bomba kurma hakları, yukarıdaki videoda Counter-Terroristler tarafından yapılmakta. CS2’nin bolca hata ile gündeme gelmesi nedeniyle bunun bir BUG olduğu düşünüldü. Akla ilk anda gelen bu düşünce çok da mantıksız gelmiyor son 1 aylık zaman diliminde CS2’deki hataları görenler için. Ancak burada bir hata söz konusu değil. İlgili görüntüler; ESL – BLAST gibi şov maçı yapan organizasyonlarda görülen bir özel moda ait.