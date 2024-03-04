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Efsane oyunlar denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan biri konumunda bulunan Counter Strike, 2023 yılının son çeyreğinde CS2 ile gamerların karşısında boy göstermeye başlamıştı. CS:GO sunucularını kapatan ve CS2’ye kalıcı bir geçiş yapan Valve, oyuncuların serzenişlerini dikkate almamış ve yolundan geri dönmemişti. Counter Strike 2’deki hataları pey der pey gideren başarılı oyun şirketi, farklı özellikler ile de oyunun kitlesini memnun etmeye devam ediyor, ancak bazı özellikler henüz “hile” konumunda bulunuyor. Sosyal medyada bu hafta gündem olan bir gönderi, CS2 gölge açma düşük ayarlarda nasıl yapılır sorusunun cevabını da ortaya koydu. Cepkolik okurları ile birlikte detaylara göz atalım…

CS2 Gölge Açma Düşük Ayarlarda Mümkün Ama FPS Farkına Neden Oluyor!

Neredeyse çeyrek asırdır en popüler oyunlardan biri konumunda bulunan Counter Strike da CS2’nin popülaritesi de 2024 yılı ile birlikte artmaya devam ediyor. Oyuncu sayısındaki kısa süreli düşüşü durduran ve yeniden gamerların ilgi odağı haline gelen yapım, farklı özellikleri ile de dikkat çekiyor. Sosyal medyada ortaya çıkan son video ile oyunda nasıl oyuncuların gölgelerinin açılacağı da ortaya çıktı.

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Görüntü dosyasındaki ayarlar değiştirilerek oyuncu gölgeleri açılabiliyor. Yapılması gerekenler şu şekilde:

“userdata\id\730\local\cfg\cs2_video.txt” dosyasına gelmek ve “setting,lb_enable_shadow_casting” bölümünü 1 olarak ayarlamak.

Ayarlar hakkında sosyal medyada paylaşım yapan Thour CS2 hesabı, Counter Strike resmi hesabına da çağrı yaparak bu hilenin herkes için kullanılabilir hale getirilmesini talep etti. İşte CS2 gölge açma hilesi ile ilgili video da içeren o paylaşım:

TIL you can just change one line in cs2_video.txt and can have Player Shadows on Low Video Settings. 🧐



Set "setting,lb_enable_shadow_casting" to 1

in userdataid730localcfgcs2_video.txt



I would suggest @CounterStrike 2 to make this an option for everyone. Thanks to… pic.twitter.com/c9lL7CCj9B — Thour CS2 (@ThourCS2) March 1, 2024

CS2 oyuncuları bu paylaşıma büyük ilgi gösterirken, bazı gamerlar; gölge açmanın FPS farkına neden olduğunun da altını çizdi. Bu ayarın FPS’yi yükselttiğini belirten gamerlar, normalde shadow açtığında smokelar dahi gölgelendiriliyor ama bunda sadece karakter modellemeleri olduğu için FPS’nin arttığına dikkat çekiyorlar.

Gölge Hilesi Yasak Mı?

Gölge açma hilesinin ortaya çıkmasının ardından; başta X (Twitter) kullanıcıları olmak üzere pek çok sosyal mecrada bu durum gündem oldu. Oyuncuların en çok merak ettikleri konu ise bu durumun ban sebebi olup olmadığıydı… Paylaşımı yapan hesap bu özelliğin ban sebebi olmadığını iddia ederken, Valve’in bu özelliği herkese açık hale getirmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Bununla birlikte, bazı gamerlar bu özelliğin ban sebebi olduğunu iddia etti. Kendi hesabının bu özellik nedeniyle banlandığını iddia eden oyuncular bu konuda herhangi bir kanıt ise sunmadılar. Konu hakkında Valve’den herhangi bir resmi açıklama ise henüz gelmedi.