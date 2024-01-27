Ana Sayfa » Oyun CS2 Oynarken Oyundan Atılan 75 Yaşındaki Yayıncı Teyzenin Sitemi Gündem Oldu Oyun CS2 Oynarken Oyundan Atılan 75 Yaşındaki Yayıncı Teyzenin Sitemi Gündem Oldu Emine Emre 1 Görüntüleme

Video oyunları yalnızca gençlere hitap etmiyor. Yaşı ilerlemiş kişiler de artık oyunlara daha fazla ilgi gösteriyor. Mobil oyunların bağımlısı olan binlerce “yaşlı birey” bulunuyor. Bunun yanı sıra, sayıları daha az olmakla birlikte; PC ve konsol oyunlarının tutkunu olan yaşı kemale ermiş kişiler de mevcut. Bu gamerlardan biri olan “Olga”, hem oyun oynuyor, hem de oynadığı oyunlar için Twitch üzerinden yayın açıyor. “i_olga” nickli 75 yaşındaki Rus yayıncının CS2 oynarken oyundan atılması üzerine sitem etmesi sosyal mecralarda bir hayli dikkat çekti.

CS2 Oynarken Oyundan Atılan 75 Yaşındaki Yayıncı Teyzenin Sitemi Gündem Oldu

Twitch de 150 bine yakın takipçisi olan ve Counter Strike başta olmak üzere oynadığı oyunlar için yayın açan Olga isimli yayıncının katıldığı bir CS2 maçında oyundan atılması ve atıldıktan sonra “neden attılar anlamadım, sonuncu da değildim” cümleleri gündem oldu. İşte o video:

Olga Teyze’nin oyundan atılması sosyal medyada gündem olurken, pek çok kişinin Olga’ya destek mesajları gönderdiği görüldü. Oyuncular, Olga’nın oyundaki performansının da kötü olmadığına dikkat çekti. Olga’yı kendi takımında görmek isteyen pek çok gamerdan bu yönde teklifler ve destek mesajları da yazıldığı görüldü.

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Olga: Oynarken Her Şeyi Unutuyorum, İyi Geliyor!

CS2 oynarken oyunundan Olga isimli gamer ve yayıncının kendisini tanıttığı bölümdeki ifadeleri şu şekilde:

“Adım Olga, 75 yaşındayım ve emekliyim, yayıncı olmaya karar verdim ve burada yeni değilim. Oynarken her şeyi unutuyorum, endişelerimden uzaklaşıyorum, kontrol etmeyi öğreniyorum ve bilgisayar oyunları dünyasını tanıyorum çünkü bu benim neslimde olmadı.”

Olga’nın oyunlar hakkında görüşlerini dile getirdiği bir de 10 soruluk bölüm mevcut. Yayıncının cevaplandırdığı sorular ve yanıtları şu şekilde:

Yayın yapmaya ne zaman ve neden başladınız?

Ocak 2021’de yayına başladım, torunum bana dokunmatik telefon verdi, YouTube’da nasıl oynandıklarını gördüm ve ben de istedim. Oynamaya başladım çünkü emeklilik çok sıkıcı.

Neden sadece Counter Strike oynuyorsunuz?

Sadece CS oynamıyorum. Minecraft, Metro, Diablo, Tomb Raider, Atomic Heart, Bioshock gibi diğer oyunları da oynuyorum. Ancak Counter Strike sayesinde klavyeye bakmayı bıraktığımı söyleyebilirim. Böylece diğer oyunları oynamak benim için daha kolay hale geldi.

Oynamayı seviyor musun yoksa zorlanıyor musun?

Her sabah tek bir düşünceyle kalkıyorum: Oyun oynamak istiyorum! Oynamayı gerçekten seviyorum, bu yaşta bunu yapabildiğim için mutluyum. Oyuna konsantre olduğumda kimseye cevap vermiyorum.

Her şeyi sizin için kim ayarladı yoksa her şeyi kendiniz mi ayarladınız?

Torunum her şeyi ayarlamama yardım etti. Önce laptop ile başladım. Akabinde maaşımdan artırarak masaüstü bilgisayar topladım.

Neden kulaklık takmıyorum?

Maalesef kulaklıklar beni biraz rahatsız ediyor. Her şeyi monitörden duyuyorum.

Nerede yaşıyorsunuz ve nerelisiniz?

Rusya’nın güneyinde yaşıyorum. Hangi şehir olduğu önemli değil.

Daha önce nerede çalıştınız ve ne uzmanlığınız nedir?

Hayatım boyunca kendi işimde çalıştım. Yemekler konusunda ve teknolojide uzmanım.

CS materyallerini nasıl edindiniz?

Genellikle bana abonelerim tarafından hediye ediliyor. Eldivenler Slava Booster tarafından verildi, bıçak bana Megarush tarafından verildi.

Yayın dışında ne yapıyorsunuz?

Yayın dışında düzenli ev işleri yapıyorum, sıklıkla yemek pişiriyorum, YouTube da video izliyorum ve ayrıca CS eğitimlerini izliyorum.