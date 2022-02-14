CS:GO Antrenman Kodları

Günümüzün en çok oynanan FPS oyunlarından olan CS:GO içerisinde birçok antrenman ve deneme yapacağız haritalar var. Bu haritalarda bazı kodları aktif ederek hem aim antrenmanı hem de smoke ve bomba antrenmanları yapabilirisiniz. Bugünkü yazımızda sizlere CS:GO Antrenman yaparken kullanacağınız kodları anlatacağız.

Özellikle FPS oyunlarında üst sıralarda her almak için hem aim olarak hem de harita kontrolleri açısından tam donanımlı olmanız gerekiyor. Ayrıca üst liglerde mücadele etmek için kendinize uygun bir rol belirlemeniz lazım. Diyelim ki entry oyuncusu olarak oynamak istiyorsunuz, o zaman antrenmanlarda aim geliştirmeye çalışmanız gerekiyor. Diyelim destek rolünde oynamak istiyorsanız, o zaman da haritalarda yer alan smoke ve flaş yerlerini iyi bilmeniz ve bunun için antrenman yapmanız gerekiyor.

CS:GO içerisinde hem rekabet modunda kullanılan haritalar için hem de özel haritalar için antrenman kodlarını kullanabilirsiniz. Özellikle destek rolünde oynayacaksınız, rekabetçi haritalarında bu kodları denemeniz gerekiyor.

sv_cheats 1 ile beraber tüm hileleri aktif etmiş olursunuz. Yani ilk olarak bu kodları kullanmadan önce sv_cheats 1 kodunu girmeniz gerekiyor. Daha sonra da aşağıdaki kodları kullanarak antrenman yapabilirsiniz.

Komut İşlevi bot_kick Oyuna otomatik eklenen botları atar. bot_add_t Terör takımına bot ekler. bot_add_ct Anti Terörist takımına bot ekler. sc_infinite_ammo 1 Cephaneniz sınırsız olur. sv_grenade_trajectory 1 Bombayı attıktan sonra nereye gittiğini görebilirsiniz. sv_showimpacts 1 Ateş ettiğiniz yeri mavi, gittiği yeri ise kırmızı renkte gösterir. sv_showimpacts_time 5 Mermi izleri 5 saniye sonra silinir. ammo_grenade_limit_total 5 5 tür bombayı aynı anda alabilirsiniz. mp_limitteams 0 Takım limitini kapatır. mp_autoteambalance 0 Takım dengelemeyi kapatır. mp_roundtime 60 Round süresini 60 dakika yapar. mp_roundtime_defuse 60 Bombayı çözmek için gereken süreyi 60 dakikaya çıkarır. mp_maxmoney 60000 Üst para limitini 60 bin olarak ayarlar. mp_startmoney 60000 Round başında 60 bin paranız olur. mp_buytime 999 Eşya satın alma süresi ortadan kalkar.

CS:GO Bunny Hızlandırma Kodları