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CS:GO Antrenman Kodları

Bazı kodları aktif ederek hem aim antrenmanı hem de smoke ve bomba antrenmanları yapabilirisiniz. Bugünkü yazımızda sizlere CS:GO Antrenman yaparken kullanacağınız kodları anlatacağız.

İbrahim Özbek

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csgo antrenman kodları

Günümüzün en çok oynanan FPS oyunlarından olan CS:GO içerisinde birçok antrenman ve deneme yapacağız haritalar var. Bu haritalarda bazı kodları aktif ederek hem aim antrenmanı hem de smoke ve bomba antrenmanları yapabilirisiniz. Bugünkü yazımızda sizlere CS:GO Antrenman yaparken kullanacağınız kodları anlatacağız.

Özellikle FPS oyunlarında üst sıralarda her almak için hem aim olarak hem de harita kontrolleri açısından tam donanımlı olmanız gerekiyor. Ayrıca üst liglerde mücadele etmek için kendinize uygun bir rol belirlemeniz lazım. Diyelim ki entry oyuncusu olarak oynamak istiyorsunuz, o zaman antrenmanlarda aim geliştirmeye çalışmanız gerekiyor. Diyelim destek rolünde oynamak istiyorsanız, o zaman da haritalarda yer alan smoke ve flaş yerlerini iyi bilmeniz ve bunun için antrenman yapmanız gerekiyor.

CS:GO içerisinde hem rekabet modunda kullanılan haritalar için hem de özel haritalar için antrenman kodlarını kullanabilirsiniz. Özellikle destek rolünde oynayacaksınız, rekabetçi haritalarında bu kodları denemeniz gerekiyor.

csgo antrenman kodları

sv_cheats 1 ile beraber tüm hileleri aktif etmiş olursunuz. Yani ilk olarak bu kodları kullanmadan önce sv_cheats 1 kodunu girmeniz gerekiyor. Daha sonra da aşağıdaki kodları kullanarak antrenman yapabilirsiniz.

Komutİşlevi
bot_kickOyuna otomatik eklenen botları atar.
bot_add_tTerör takımına bot ekler.
bot_add_ctAnti Terörist takımına bot ekler.
sc_infinite_ammo 1Cephaneniz sınırsız olur.
sv_grenade_trajectory 1Bombayı attıktan sonra nereye gittiğini görebilirsiniz.
sv_showimpacts 1Ateş ettiğiniz yeri mavi, gittiği yeri ise kırmızı renkte gösterir.
sv_showimpacts_time 5Mermi izleri 5 saniye sonra silinir.
ammo_grenade_limit_total 55 tür bombayı aynı anda alabilirsiniz.
mp_limitteams 0Takım limitini kapatır.
mp_autoteambalance 0Takım dengelemeyi kapatır.
mp_roundtime 60Round süresini 60 dakika yapar.
mp_roundtime_defuse 60Bombayı çözmek için gereken süreyi 60 dakikaya çıkarır.
mp_maxmoney 60000Üst para limitini 60 bin olarak ayarlar.
mp_startmoney 60000Round başında 60 bin paranız olur.
mp_buytime 999Eşya satın alma süresi ortadan kalkar.

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