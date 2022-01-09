Günümüzün en popüler FPS oyunlarından birisi olan CS:GO, çocukluğumuzdan bu yana büyük bir evrim geçirdi. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok versiyonu piyasaya sürüldü. CS:GO içerisinde birçok kod ile oyun deneyiminizi artırabilirsiniz. Bugünkü yazımızda sizlere CS:GO Bunny hızlandırma kodları hakkında bilgi vereceğiz.

Oyun içerisinde hızlı hareket etmeye ve ivme yakaladığımız hareketlere bunny adı verilmekte. CS:GO içerisinde normal ayarları değiştirerek bunny ayarlarını ayarlayabiliyorsunuz. Unutmamalısın ki bu bunny kodları sadece kurduğunuz sunucularda ve yetki sahibi olduğunuz sunucularda geçerli olacaktır.

Özellikle rekabetçi modlarda böyle oyun kodlarını kullanmak avantaj sağladığı için devre dışı bırakılmıştır. Eğer sizlerde bu kodu denemek istiyorsanız bir sunucu açabilir veya atölye haritasında deneyebilirisiniz.

CS:GO Bunny Kodu

CS:GO kodlarını yazdığımız konsolu açarak işleme başlıyoruz.

Konsolu (“) tuşuna basarak açın.

Eğer konsol açılmadıysa sunucuda bunny kodları açmak için konsola “ sv_cheats 1 ” yazın ve tüm kodlara erişim sağlayın.

” yazın ve tüm kodlara erişim sağlayın. Boşluk tuşuna basılı tutarak bunny yapmak için “ sv_autobunnyhopping 1 ” yazmanız gerekiyor.

” yazmanız gerekiyor. Bu kodu yazdıktan sonra karakteriniz boşluk tuşuna basılı tuttuğunuzda sürekli zıplayacaktır. Eğer kod aktif olmadıysa “mp_restartgame 1” kodu ile tekrar deneyebilirsiniz.

CS:GO Bunny Hızlandırma Kodu

sv_cheats 1

sv_enablebunnyhopping 1

sv_maxvelocity 7000

sv_staminamax 0

sv_staminalandcost 0

sv_staminajumpcost 0

sv_accelerate_use_weapon_speed 0

sv_staminarecoveryrate 0

sv_autobunnyhopping 1

sv_airaccelerate 2000

Yukardaki kodları sırasıyla yazdığınız takdirde bunny hızlandırma işlemini yapmış olursunuz.

Rekabetçi modlarda veya herhangi bir kod yazmadan bunny deneyerek rekabetçi oyunlarda da hareket kabiliyetinizi geliştirebilir, diğer oyuncuların hareket kabiliyeti konusunda önüne geçebilirsiniz. Eğer iyi bir oyuncu olmak istiyorsanız; aim, refleksler ve diğer şeylerin yanında hareket kabiliyetiniz çok önemlidir. Steam üzerinden harita atölyesinden Bunny yapmanızı geliştirecek haritalar bulup indirebilir ve kendinizi geliştirebilirsiniz.

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