CS:GO Crosshair Kodları – Ünlü Oyuncuların Crosshair Kodları

Çağımızın en popüler FPS oyunlarından olan CS:GO, milyonlarca kullanıcı tarafından oynanıyor. Özellikle espor arenasında birçok kişinin merakla takip ettiği CS:GO, büyük bir heyecana sahip oluyor. CS:GO, FPS türündeki bir oyun olduğu için en önemli ayar crosshair ayarlamaktır.
Her oyuncunun kendisini rahat hissettiği ve verim aldığı bir crosshair ayarı vardır. Özellikle aim’in iyileşmesi için crosshair seçmek çok önemlidir. Birçok profesyonel oyuncu kendi crosshair kodunu oluşturur. Birçok CS:GO oyuncusu, konsol kodlarıyla kendi crosshair ayarını belirlerken kimileri de profesyonellerin kullandığı ayarları kullanır.
Her geçen gün CS:GO oyunundaki oyuncu sayısı artıyor. Özellikle pandemi sebebiyle evde kaldığımız bu dönemlerde kullanıcı sayısı 1 milyonu geçti. Ayrıca birçok genç oyuncunun hayali olan espor arenasına gitmek için kendilerini geliştiriyorlar.
Varsayılan nişangah herkes için yeterli olmadığı için, değiştirmeniz oyununuzu daha iyi bir hale getirebilir. Bazı ayarlar yaparak nişangahınızın görünürlüğünü çok daha iyi bir hale getirebilirsiniz. Nişangahınızın tüm harita ortamlarında görünür olması gerek ama aynı zamanda dikkat dağıtıcı veya görüşünüzü engelleyecek kadar büyük de olmamalı.
Crosshairlerde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Neler?
- Boşluk
- Dış Çizgi
- Tarz
- Boyut
- Kalınlık
- Alfa
- Nokta
- T-Nişangah
CS:GO Crosshair Görünümü Nasıl Değiştirilir?
Nişangahınızı kişiselleştirmenin birçok yolu bulunuyor, aşağıdaki yollarını takip ederek CS:GO crosshair ayarınızı değiştirebilirsiniz.
Atölye Haritalarında
- Steam’de crashz’nin Crosshair Generator’üne abone olun: TOPLULUK > Atölye > CS:GO > Arama > Crosshair Generator
- CS:GO’da şunu yapın: OYNA > Atölye Haritaları > Crosshair Generator >CS:GO‘ya gidin.
- Nişangahınızı seçenek butonlarına ateş ederek kişiselleştirin veya profesyonel oyuncuların veya diğer topluluk üyelerinin hazırlamış olduğu nişangahlardan birini seçin.
Website
- DATHOST Crosshair Generator adresine gidin.
- Nişangahınızı isteğinize göre kişiselleştirin.
- Sitede ki talimatları izleyerek nişangahınızı oyuna ekleyin. (Değişkenlerinizi config dosyanıza veya doğrudan konsola kopyalayın)
Konsol
- CS:GO’da şunu yapın: Ayarlar Menüsü > Oyun Ayarları > Oyun > Geliştirici Konsolunu Etkinleştir > EVET
- Şuraya gidin: Ayarlar Menüsü > Klavye Mouse > UI Tuşları > Konsolu Aç > HERHANGİ BİR TUŞ SEÇİN
- Atanan tuşa basarak konsolu açın (offline bir maçta veya botlara karşı olduğunuzda açın)
- Tüm nişangah komutlarını ve mevcut değerlerini listelemek için konsola aşağıdaki komutları yazın: find cl_crosshair
Bu yollardan biriyle crosshair değişikliği yaparsanız ilk önce atölye haritalarında daha sonra da ölüm maçında denemelisiniz. En sonunda rahatlıkla rekabetçi modunda oynuyabilirsiniz.
Crosshair Kodları Neler?
- cl_crosshairstyle = Crosshair stilini belirtir, yürürken ve ateş ederken nasıl görüneceğini ayarlayabilirsiniz (sabit 2, hareketli 3, varsayılan 1).
- cl_crosshaircolor = Crosshair rengini belirler, sayı vererek değiştirebilirsiniz (1 yeşil, 4 mavi gibi).
- cl_crosshairsize = Crosshair boyutunu belirler, istediğiniz boyda crosshair yapabilirsiniz ama küçük olması sizin için daha avantajlı olacaktır (1-5 arasında sayı girmeniz gerekli).
- cl_crosshairthickness = Crosshair‘ın kalınlığını belirler (0 ince, 1 orta, 2 kalın).
- cl_crosshairgap = Crosshair‘ın genişliğini belirler. Yine sayı vererek yapabilirsiniz (çok ince istiyorsanız -2 verebilirsiniz).
- cl_crosshairusealpha = Crosshair saydamlığını açıp kapar.
- cl_crosshairalpha = Crosshair saydamlık derecesini belirler.
- cl_crosshairdot = Crosshair ortasına nokta ekler (crosshair ortasında nokta olsun istiyorsanız 1 yazın).
- cl_crosshair_drawoutline = Crosshair dışına çizgi ekler.
- cl_crosshair_outlinethickness = Crosshair dış çizgisinin derecesini belirler.
Profesyonel CS:GO Oyuncularının Ayarları
Ülkemizde ve dünyada birçok CS:GO oyuncusu bulunuyor. Özellikle bazı oyuncuların hayran kitlesi çok fazla durumda. Ünlü oyuncuların kodlarını alıp onlar gibi oynamak her oyuncunun hayali.
Robin “ropz” Kool
- cl_crosshairalpha 255
- cl_crosshaircolor 1
- cl_crosshairdot 0
- cl_crosshairgap -3
- cl_crosshairsize 2
- cl_crosshairstyle 4
- cl_crosshairusealpha 1
- cl_crosshairthickness 0.5
- cl_crosshair_drawoutline 0
Russel “Twistzz” Van Dulken
- cl_crosshairalpha 200
- cl_crosshaircolor 1
- cl_crosshairdot 0
- cl_crosshairgap -3
- cl_crosshairsize 2.5
- cl_crosshairstyle 4
- cl_crosshairusealpha 1
- cl_crosshairthickness 1
- cl_crosshair_drawoutline 0
Vincent “Brehze” Cayonte
- cl_crosshairalpha 255
- cl_crosshaircolor 0
- cl_crosshairdot 0
- cl_crosshairgap -2
- cl_crosshairsize 3
- cl_crosshairstyle 4
- cl_crosshairusealpha 1
- cl_crosshairthickness 0.5
- cl_crosshair_drawoutline 0
Keith “NAF” Markovic
- cl_crosshairgap -1
- cl_crosshairthickness 0.4
- cl_crosshaircolor 5
- cl_crosshaircolor_b 144
- cl_crosshaircolor_g 195
- cl_crosshaircolor_r 27
- cl_crosshairdot 1
- cl_crosshairstyle 5
- cl_crosshairalpha 250
- cl_crosshairgap_useweaponvalue 0
- cl_crosshairusealpha 1
- cl_crosshair_drawoutline 0
- cl_crosshairscale 120
- cl_crosshair_dynamic_maxdist_splitratio 0.35
- cl_crosshair_dynamic_splitalpha_innermod 1
- cl_crosshair_dynamic_splitalpha_outermod 0.5
- cl_crosshair_dynamic_splitdist 7
- cl_crosshairsize 3
Denis “electronic” Sharipov
- cl_crosshaircolor 1
- cl_crosshairdot 0
- cl_crosshairgap -2
- cl_crosshairsize 2
- cl_crosshairstyle 4
- cl_crosshairthickness 0
- cl_crosshair_drawoutline 0
Emil “Magisk” Reif
- cl_crosshairalpha 250
- cl_crosshaircolor 4
- cl_crosshairdot 0
- cl_crosshairgap -3
- cl_crosshairsize 2.5
- cl_crosshairstyle 4
- cl_crosshairusealpha 1
- cl_crosshairthickness 0
- cl_crosshair_drawoutline 0
Jonathan “EliGE” Jablonowski
- cl_crosshairalpha 255
- cl_crosshaircolor 5
- cl_crosshaircolor_b 200
- cl_crosshaircolor_g 255
- cl_crosshaircolor_r 255
- cl_crosshairdot 0
- cl_crosshairgap 0
- cl_crosshairsize 2.5
- cl_crosshairstyle 4
- cl_crosshairthickness 0
- cl_crosshair_drawoutline 1
- cl_crosshair_outlinethickness 0.5
Nicolai “dev1ce” Reedtz
- cl_crosshairalpha 255
- cl_crosshaircolor 1
- cl_crosshairdot 0
- cl_crosshairgap -2
- cl_crosshairsize 2
- cl_crosshairstyle 4
- cl_crosshairusealpha 1
- cl_crosshairthickness 1
- cl_crosshair_drawoutline 0
Aleksandr “s1mple” Kostyliev
- cl_crosshairalpha 255
- cl_crosshaircolor 0
- cl_crosshairdot 1
- cl_crosshairgap -999
- cl_crosshairsize 1
- cl_crosshairstyle 4
- cl_crosshairusealpha 1
- cl_crosshairthickness 1
- cl_crosshair_drawoutline 0
- cl_crosshair_sniper_width 1
- cl_crosshaircolor_b 0
- cl_crosshaircolor_g 255
- cl_crosshaircolor_r 0
Mathieu “ZywOo” Herbaut
- cl_crosshaircolor 1
- cl_crosshairdot 0
- cl_crosshairgap -3
- cl_crosshairsize 2
- cl_crosshairstyle 4
- cl_crosshairalpha 250
- cl_crosshairusealpha 1
- cl_crosshairthickness 0
- cl_crosshair_drawoutline 0
Ünlü Türk Oyuncuların Crosshair Kodları
Berk “Rip” Tepe
cl_crosshairstyle 4
cl_crosshairgap -2
cl_crosshairsize 2.2
cl_crosshaircolor 4
Ülkemizde birçok profesyonel oyuncu CS:GO arenasında yer alıyor. Tüm Türkiye olarak bu oyuncuları aynı takımda görmek istiyorduk ve sonunda gerçekleşti. Geçtiğimiz Ağustos ayında Türk rüya takımı Eternal Fire kuruldu. XANTARES ve woxic gibi Avrupa’da isim yapmış isimler aynı çatı altında buluştu. Birçok oyuncu bu oyuncuların crosshair ayarları ile oynamayı tercih ediyor.
İsmail Can “XANTARES” Dörtkardeş
- cl_crosshairalpha 255
- cl_crosshaircolor 1
- cl_crosshaircolor_b 50
- cl_crosshaircolor_r 50
- cl_crosshaircolor_g 250
- cl_crosshairdot 0
- cl_crosshairgap 0
- cl_crosshairsize 3
- cl_crosshairstyle 4
- cl_crosshairusealpha 1
- cl_crosshairthickness 0.5
- cl_crosshair_drawoutline 0
Özgür “woxic” Eker
- cl_crosshairalpha 200
- cl_crosshaircolor 5
- cl_crosshaircolor_b 129
- cl_crosshaircolor_r 250
- cl_crosshaircolor_g 50
- cl_crosshairdot 0
- cl_crosshairgap -1
- cl_crosshairsize 3
- cl_crosshairstyle 4
- cl_crosshairusealpha 1
- cl_crosshairthickness 0
- cl_crosshair_sniper_width 1
- cl_crosshair_drawoutline 0
Ömer “imoRR” Karataş
- cl_crosshairalpha 255
- cl_crosshaircolor 1
- cl_crosshairdot 1
- cl_crosshairgap -3
- cl_crosshairsize 1.5
- cl_crosshairstyle 4
- cl_crosshairusealpha 1
- cl_crosshairthickness 1
- cl_crosshair_drawoutline 0
Yasin “xfl0ud” Koç
- cl_crosshair_drawoutline 0
- cl_crosshair_sniper_width 1
- cl_crosshairalpha 250
- cl_crosshaircolor 2
- cl_crosshaircolor_b 255
- cl_crosshaircolor_g 255
- cl_crosshaircolor_r 255
- cl_crosshairdot 0
- cl_crosshairgap -2
- cl_crosshairsize 2.5
- cl_crosshairstyle 4
- cl_crosshairthickness 0
Buğra “Calyx” Arkın
- cl_crosshair_drawoutline 1
- cl_crosshair_sniper_width 1
- cl_crosshairalpha 250
- cl_crosshaircolor 5
- cl_crosshaircolor_b 255
- cl_crosshaircolor_g 255
- cl_crosshaircolor_r 255
- cl_crosshairdot 0
- cl_crosshairgap -1
- cl_crosshairsize 1.5
- cl_crosshairstyle 4
- cl_crosshairthickness 0
Ayrıca bkz: MMO, MMORPG ve MMOFPS Oyun Nedir?