CS:GO Crosshair Kodları – Ünlü Oyuncuların Crosshair Kodları

Çağımızın en popüler FPS oyunlarından olan CS:GO, milyonlarca kullanıcı tarafından oynanıyor. Özellikle espor arenasında birçok kişinin merakla takip ettiği CS:GO, büyük bir heyecana sahip oluyor. CS:GO, FPS türündeki bir oyun olduğu için en önemli ayar crosshair ayarlamaktır.

Her oyuncunun kendisini rahat hissettiği ve verim aldığı bir crosshair ayarı vardır. Özellikle aim’in iyileşmesi için crosshair seçmek çok önemlidir. Birçok profesyonel oyuncu kendi crosshair kodunu oluşturur. Birçok CS:GO oyuncusu, konsol kodlarıyla kendi crosshair ayarını belirlerken kimileri de profesyonellerin kullandığı ayarları kullanır.

Her geçen gün CS:GO oyunundaki oyuncu sayısı artıyor. Özellikle pandemi sebebiyle evde kaldığımız bu dönemlerde kullanıcı sayısı 1 milyonu geçti. Ayrıca birçok genç oyuncunun hayali olan espor arenasına gitmek için kendilerini geliştiriyorlar.

Varsayılan nişangah herkes için yeterli olmadığı için, değiştirmeniz oyununuzu daha iyi bir hale getirebilir. Bazı ayarlar yaparak nişangahınızın görünürlüğünü çok daha iyi bir hale getirebilirsiniz. Nişangahınızın tüm harita ortamlarında görünür olması gerek ama aynı zamanda dikkat dağıtıcı veya görüşünüzü engelleyecek kadar büyük de olmamalı.

Crosshairlerde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Neler?

Boşluk

Dış Çizgi

Tarz

Boyut

Kalınlık

Alfa

Nokta

T-Nişangah

CS:GO Crosshair Görünümü Nasıl Değiştirilir?

Nişangahınızı kişiselleştirmenin birçok yolu bulunuyor, aşağıdaki yollarını takip ederek CS:GO crosshair ayarınızı değiştirebilirsiniz.

Atölye Haritalarında

Steam’de crashz’nin Crosshair Generator’üne abone olun: TOPLULUK > Atölye > CS:GO > Arama > Crosshair Generator

> > > > CS:GO’da şunu yapın: OYNA > Atölye Haritaları > Crosshair Generator > CS:GO ‘ya gidin.

> > > ‘ya gidin. Nişangahınızı seçenek butonlarına ateş ederek kişiselleştirin veya profesyonel oyuncuların veya diğer topluluk üyelerinin hazırlamış olduğu nişangahlardan birini seçin.

Website

DATHOST Crosshair Generator adresine gidin.

adresine gidin. Nişangahınızı isteğinize göre kişiselleştirin.

Sitede ki talimatları izleyerek nişangahınızı oyuna ekleyin. (Değişkenlerinizi config dosyanıza veya doğrudan konsola kopyalayın)

Konsol

CS:GO’da şunu yapın: Ayarlar Menüsü > Oyun Ayarları > Oyun > Geliştirici Konsolunu Etkinleştir > EVET

> > > > Şuraya gidin: Ayarlar Menüsü > Klavye Mouse > UI Tuşları > Konsolu Aç > HERHANGİ BİR TUŞ SEÇİN

Atanan tuşa basarak konsolu açın (offline bir maçta veya botlara karşı olduğunuzda açın)

Tüm nişangah komutlarını ve mevcut değerlerini listelemek için konsola aşağıdaki komutları yazın: find cl_crosshair

Bu yollardan biriyle crosshair değişikliği yaparsanız ilk önce atölye haritalarında daha sonra da ölüm maçında denemelisiniz. En sonunda rahatlıkla rekabetçi modunda oynuyabilirsiniz.

Crosshair Kodları Neler?

cl_crosshairstyle = Crosshair stilini belirtir, yürürken ve ateş ederken nasıl görüneceğini ayarlayabilirsiniz (sabit 2, hareketli 3, varsayılan 1).

= Crosshair stilini belirtir, yürürken ve ateş ederken nasıl görüneceğini ayarlayabilirsiniz (sabit 2, hareketli 3, varsayılan 1). cl_crosshaircolor = Crosshair rengini belirler, sayı vererek değiştirebilirsiniz (1 yeşil, 4 mavi gibi).

= Crosshair rengini belirler, sayı vererek değiştirebilirsiniz (1 yeşil, 4 mavi gibi). cl_crosshairsize = Crosshair boyutunu belirler, istediğiniz boyda crosshair yapabilirsiniz ama küçük olması sizin için daha avantajlı olacaktır (1-5 arasında sayı girmeniz gerekli).

= Crosshair boyutunu belirler, istediğiniz boyda crosshair yapabilirsiniz ama küçük olması sizin için daha avantajlı olacaktır (1-5 arasında sayı girmeniz gerekli). cl_crosshairthickness = Crosshair‘ın kalınlığını belirler (0 ince, 1 orta, 2 kalın).

= Crosshair‘ın kalınlığını belirler (0 ince, 1 orta, 2 kalın). cl_crosshairgap = Crosshair‘ın genişliğini belirler. Yine sayı vererek yapabilirsiniz (çok ince istiyorsanız -2 verebilirsiniz).

= Crosshair‘ın genişliğini belirler. Yine sayı vererek yapabilirsiniz (çok ince istiyorsanız -2 verebilirsiniz). cl_crosshairusealpha = Crosshair saydamlığını açıp kapar.

= Crosshair saydamlığını açıp kapar. cl_crosshairalpha = Crosshair saydamlık derecesini belirler.

= Crosshair saydamlık derecesini belirler. cl_crosshairdot = Crosshair ortasına nokta ekler (crosshair ortasında nokta olsun istiyorsanız 1 yazın).

= Crosshair ortasına nokta ekler (crosshair ortasında nokta olsun istiyorsanız 1 yazın). cl_crosshair_drawoutline = Crosshair dışına çizgi ekler.

= Crosshair dışına çizgi ekler. cl_crosshair_outlinethickness = Crosshair dış çizgisinin derecesini belirler.

Profesyonel CS:GO Oyuncularının Ayarları

Ülkemizde ve dünyada birçok CS:GO oyuncusu bulunuyor. Özellikle bazı oyuncuların hayran kitlesi çok fazla durumda. Ünlü oyuncuların kodlarını alıp onlar gibi oynamak her oyuncunun hayali.

Robin “ropz” Kool

cl_crosshairalpha 255

cl_crosshaircolor 1

cl_crosshairdot 0

cl_crosshairgap -3

cl_crosshairsize 2

cl_crosshairstyle 4

cl_crosshairusealpha 1

cl_crosshairthickness 0.5

cl_crosshair_drawoutline 0

Russel “Twistzz” Van Dulken

cl_crosshairalpha 200

cl_crosshaircolor 1

cl_crosshairdot 0

cl_crosshairgap -3

cl_crosshairsize 2.5

cl_crosshairstyle 4

cl_crosshairusealpha 1

cl_crosshairthickness 1

cl_crosshair_drawoutline 0

Vincent “Brehze” Cayonte

cl_crosshairalpha 255

cl_crosshaircolor 0

cl_crosshairdot 0

cl_crosshairgap -2

cl_crosshairsize 3

cl_crosshairstyle 4

cl_crosshairusealpha 1

cl_crosshairthickness 0.5

cl_crosshair_drawoutline 0

Keith “NAF” Markovic

cl_crosshairgap -1

cl_crosshairthickness 0.4

cl_crosshaircolor 5

cl_crosshaircolor_b 144

cl_crosshaircolor_g 195

cl_crosshaircolor_r 27

cl_crosshairdot 1

cl_crosshairstyle 5

cl_crosshairalpha 250

cl_crosshairgap_useweaponvalue 0

cl_crosshairusealpha 1

cl_crosshair_drawoutline 0

cl_crosshairscale 120

cl_crosshair_dynamic_maxdist_splitratio 0.35

cl_crosshair_dynamic_splitalpha_innermod 1

cl_crosshair_dynamic_splitalpha_outermod 0.5

cl_crosshair_dynamic_splitdist 7

cl_crosshairsize 3

Denis “electronic” Sharipov

cl_crosshaircolor 1

cl_crosshairdot 0

cl_crosshairgap -2

cl_crosshairsize 2

cl_crosshairstyle 4

cl_crosshairthickness 0

cl_crosshair_drawoutline 0

Emil “Magisk” Reif

cl_crosshairalpha 250

cl_crosshaircolor 4

cl_crosshairdot 0

cl_crosshairgap -3

cl_crosshairsize 2.5

cl_crosshairstyle 4

cl_crosshairusealpha 1

cl_crosshairthickness 0

cl_crosshair_drawoutline 0

Jonathan “EliGE” Jablonowski

cl_crosshairalpha 255

cl_crosshaircolor 5

cl_crosshaircolor_b 200

cl_crosshaircolor_g 255

cl_crosshaircolor_r 255

cl_crosshairdot 0

cl_crosshairgap 0

cl_crosshairsize 2.5

cl_crosshairstyle 4

cl_crosshairthickness 0

cl_crosshair_drawoutline 1

cl_crosshair_outlinethickness 0.5

Nicolai “dev1ce” Reedtz

cl_crosshairalpha 255

cl_crosshaircolor 1

cl_crosshairdot 0

cl_crosshairgap -2

cl_crosshairsize 2

cl_crosshairstyle 4

cl_crosshairusealpha 1

cl_crosshairthickness 1

cl_crosshair_drawoutline 0

Aleksandr “s1mple” Kostyliev

cl_crosshairalpha 255

cl_crosshaircolor 0

cl_crosshairdot 1

cl_crosshairgap -999

cl_crosshairsize 1

cl_crosshairstyle 4

cl_crosshairusealpha 1

cl_crosshairthickness 1

cl_crosshair_drawoutline 0

cl_crosshair_sniper_width 1

cl_crosshaircolor_b 0

cl_crosshaircolor_g 255

cl_crosshaircolor_r 0

Mathieu “ZywOo” Herbaut

cl_crosshaircolor 1

cl_crosshairdot 0

cl_crosshairgap -3

cl_crosshairsize 2

cl_crosshairstyle 4

cl_crosshairalpha 250

cl_crosshairusealpha 1

cl_crosshairthickness 0

cl_crosshair_drawoutline 0

Ünlü Türk Oyuncuların Crosshair Kodları

Berk “Rip” Tepe

cl_crosshairstyle 4

cl_crosshairgap -2

cl_crosshairsize 2.2

cl_crosshaircolor 4





Ülkemizde birçok profesyonel oyuncu CS:GO arenasında yer alıyor. Tüm Türkiye olarak bu oyuncuları aynı takımda görmek istiyorduk ve sonunda gerçekleşti. Geçtiğimiz Ağustos ayında Türk rüya takımı Eternal Fire kuruldu. XANTARES ve woxic gibi Avrupa’da isim yapmış isimler aynı çatı altında buluştu. Birçok oyuncu bu oyuncuların crosshair ayarları ile oynamayı tercih ediyor.

İsmail Can “XANTARES” Dörtkardeş

cl_crosshairalpha 255

cl_crosshaircolor 1

cl_crosshaircolor_b 50

cl_crosshaircolor_r 50

cl_crosshaircolor_g 250

cl_crosshairdot 0

cl_crosshairgap 0

cl_crosshairsize 3

cl_crosshairstyle 4

cl_crosshairusealpha 1

cl_crosshairthickness 0.5

cl_crosshair_drawoutline 0

Özgür “woxic” Eker

cl_crosshairalpha 200

cl_crosshaircolor 5

cl_crosshaircolor_b 129

cl_crosshaircolor_r 250

cl_crosshaircolor_g 50

cl_crosshairdot 0

cl_crosshairgap -1

cl_crosshairsize 3

cl_crosshairstyle 4

cl_crosshairusealpha 1

cl_crosshairthickness 0

cl_crosshair_sniper_width 1

cl_crosshair_drawoutline 0

Ömer “imoRR” Karataş

cl_crosshairalpha 255

cl_crosshaircolor 1

cl_crosshairdot 1

cl_crosshairgap -3

cl_crosshairsize 1.5

cl_crosshairstyle 4

cl_crosshairusealpha 1

cl_crosshairthickness 1

cl_crosshair_drawoutline 0

Yasin “xfl0ud” Koç

cl_crosshair_drawoutline 0

cl_crosshair_sniper_width 1

cl_crosshairalpha 250

cl_crosshaircolor 2

cl_crosshaircolor_b 255

cl_crosshaircolor_g 255

cl_crosshaircolor_r 255

cl_crosshairdot 0

cl_crosshairgap -2

cl_crosshairsize 2.5

cl_crosshairstyle 4

cl_crosshairthickness 0

Buğra “Calyx” Arkın

cl_crosshair_drawoutline 1

cl_crosshair_sniper_width 1

cl_crosshairalpha 250

cl_crosshaircolor 5

cl_crosshaircolor_b 255

cl_crosshaircolor_g 255

cl_crosshaircolor_r 255

cl_crosshairdot 0

cl_crosshairgap -1

cl_crosshairsize 1.5

cl_crosshairstyle 4

cl_crosshairthickness 0

Ayrıca bkz: MMO, MMORPG ve MMOFPS Oyun Nedir?