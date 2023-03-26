CS:GO Eş Zamanlı Oyuncu Sayısı ile Rekor Kırdı!

Günümüzün en popüler çevrimiçi FPS oyunlarından biri olan Counter-Strike: Global Offensive oyunu yeni oyunu olan CS:GO 2’nin duyurulmasından sonra oldukça fazla ilgi görmeye başladı.

Counter Strike 2 duyurusunun ardından CS GO kitlesinde oldukça fazla bir atış gözlendi. Açıklanan rakama göre FPS türündeki video oyunu, 25 Mart tarihinde yeni bir rekor kırarak. Eş zamanlı oyuncu sayısı 1.507.212’ye ulaştı.

Yeni gelecek oyun hakkında ise açıklama yapan şirket oyuncuların beğenisi kazandığını söyleyebiliriz. Gelen güncellemeler oyun için oldukça başarılı ve beklenen güncellemeler olarak karşımıza çıkmakta.

Özellikle oyun içinde geliştirilen grafikler ve ışıklandırmalar oyuncular için daha oynanışlı bir alan yaratmış durumda. Bunun yanında bombalar konusunda çığır açan oyun özellikle sis bombasına getirdiği özellik ile alanında bir ilki gerçekleştirdi.

Şirketin oyun için yaptığı açıklama şu şekilde; Sınırlı testte, büyük hataların yaza kadar çözülebilmesi için Counter-Strike 2 özelliklerinin yalnızca bazıları test edilecek. Ama ilerleyen zamanlarda çok daha fazlası gelecek. Birkaç ay içinde Counter-Strike 2’nin tüm detaylarını açıklayacağız ve bunları sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. açıklamasında bulundu.