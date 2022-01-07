CS:GO Kan Silme Kodu – Shift İle Kan Silme

Günümüzde oyun sektörü her geçen gün gelişmekte ve kendisini yeni oyunculara tanıtmakta. Özellikle FPS türündeki oyunların en başında gelen CS:GO’nun milyonlarca oyuncusu bulunuyor. CS:GO oynarken birçok koddan yardım alıyoruz. Bu kodlar oyun deneyimimizi artırıyor. Bugün yazımızda sizlere CS:GO kan silme kodu ile oyun deneyimini artırmanızı sağlayacağız.

Özellikle 2000’li yılların internet cafelerinde zevkle oynanan ve binlerce genci pc başına toplayan CS:GO günümüzde gelişmiş versiyonu ile oynanmakta. Özellikle espor arenasında milyonlarca takipçisi olan CS:GO, muhteşem bir rekabet ortamı sağlıyor.

Oyuncularına birçok özelleştirme şıkkı sunan CS:GO, bunun yanı sıra rekabetçi modunu eskitmeden oyun içi bir takım değişikliklere de izin veriyor. Bu şekilde her oyuncu kendi crosshair “hedef göstergesi“, kendi belirledikleri şekilde FPS ayarları ve kodları ile oynayabiliyor. CS:GO kan silme kodu ile duvar ve yerdeki kanlar, bomba izleri, mermi delikleri gibi kaplamaları silebilirsiniz. Bu vesile ile hem FPS’niz yükselecek hem de düşmanlarınızı gözleyebilmeniz için daha rahat bir gözleme alanına erişmiş olabileceksiniz.

CS:GO Kan Silme Kodu

1.Yol: Konsolu etkinleştirin; CS:GO oyununu açtıktan sonra Ayarlar kısmına gidin, Oyun (Game) sekmesinin en altından konsolu etkinleştirin,

Konsolu etkinleştirin; 2.Yol: Konsolu açmak için tuş atayın; Yine Ayarlar sekmesinden Arayüz Ayarlarına (UI Keys) tıklayın, En alttan konsol tuşu ata düğmesine (Toggle Console) basıp konsol için bir tuş atayın,

Konsolu açmak için tuş atayın; 3.Yol: Konsolu açıp kodu girin; Atadığınız tuşa basarak konsolu açın, Açtığınız konsola bind shift “r_cleardecals” yazın ve Enter’a basın.

Konsolu açıp kodu girin;

CS:GO’da bu kodlar makro mantığı ile bir tuşa atanıyor. CS:GO kan silme kodu “shift” atanırsa yavaş yürümek için kullandığımız bu tuşa her bastığımızda oyuna bu tür kaplamaları silmesi yönünde komut verdiğimiz için oyunda kan neredeyse hiç gözükmemiş oluyor. Bu özellik hedef aldığımız oyuncudan çıkan kanı görmememizi sağlıyor. Bu sayede daha temiz bir görüntü elde edip nişan almamız kolaylaşıyor.

Eğer dilerseniz bu kodu başka tuşlara da atayabilirsiniz. Birçok profesyonel CS:GO oyuncusu bu kodu kullanarak oyun deneyimini artırıyor. Ayrıca daha birçok kod ile oyun zevkinizi maksimum seviyeye çıkarabilirsiniz.

Ayrıca bkz: CS:GO Crosshair Kodları – Ünlü Oyuncuların Crosshair Kodları