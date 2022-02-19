CS:GO Mouse İle Zıplama Nasıl Yapılır?

FPS oyunlarının başında gelen CS:GO, milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Yıllardır aramızda olan CS:GO birçok kişileştirme ayarı bulunuyor. Bu ayarlardan birisi de Mouse ile zıplama yer alıyor.

CS:GO’un ilk serilerinden bu yana mouse kullanarak zıplamak, aim koymuş rakiplere karşı oynarken sizlere büyük avantaj sağlıyor. Günümüzde de birçok oyuncu bu özellik ile rekabetçi modda kendisini geliştiriyor.

Mouse ile zıplamak, oyuncuların oyun içerisinde seri bir şekilde zıplamasını sağlar. Bu durum rakip oyuncuların nişan almasını ve ateş ettiğinde hedefi tutturmasını zorlamaktadır. Bu nedenle profesyonel oyuncular genellikle mouse ile zıplamayı aktif bir şekilde kullanmayı tercih etmektedir.

CS:GO Mouse ile zıplama ayarı kod ile yapma

İlk olarak konsol kısmını açın.

bind MWHEELUP+jump yazarak mouse’un scroll tuşunu yukarıya kaydırarak zıplayabilirsiniz.

yazarak mouse’un tuşunu yukarıya kaydırarak zıplayabilirsiniz. Eğer scroll tuşunu aşağı kaydırarak zıplamak istiyorsan MWHEELUPDOWN+jump yazabilirsiniz.

CS:GO Mouse ile zıplama ayarı manuel olarak yapma

Oyuna giriş yaptıktan sonra ayarlar> klavye ve mouse ayarlarına girin.

girin. Zıplama tuşunu bulun.

tuşunu bulun. Bulduktan sonra sağ tarafta bulunan boş bölüme tıklayın ve Mouse scroll hareketinizi tanımlayın.

hareketinizi tanımlayın. Bu adımdan sonra oyun içerisinde Mouse scroll hareketi ile sınırsızca zıplayabilirsiniz.

CS:GO Mouse ile Zıplama Ayarı Nasıl Kapatılır?

Mouse ile zıplama ayarını kapatmak için CS:GO oyununa giriş yapıp ayarlara girmeniz gerekiyor.

Ardından klavye ve Mouse ayarlarına giriş yapın.

giriş yapın. Burada zıplama tuşu olan space’yi veya zıplama yazılı olan bölümü bulun.

olan space’yi veya zıplama yazılı olan bölümü bulun. Bulduğunuzda ilgili bölümün yanında büyük ihtimal Mwheeldown – Mwheelup yazmaktadır.

yazmaktadır. Burada yazılı olanlar silin ancak space tuşunu kaldırmayın. Yoksa oyun içerisinde zıplama işlemi gerçekleştiremezsiniz.

tuşunu kaldırmayın. Yoksa oyun içerisinde zıplama işlemi gerçekleştiremezsiniz. Kaldırdıktan sonra kaydet seçeneğine basarak, yaptığınız ayarlarını kapatabilirsiniz.

CS:GO Antrenman Kodları