CS:GO Skin Sıralaması 2022

Günümüzün en sevilen FPS oyunlarından olan CS:GO, yıllardır bizlere eğlenceli vakit geçiriyor. Özellikle oyunun güncellemesi ile beraber birçok silah görünümü oyuna entegre oldu. CS:GO oyun içerisinde hemen hemen her silahın birden fazla skin seçeneği bulunuyor. Ayrıca bu skinlerin belirli bir zaman sonra eskimesi ve görünümünü yitirmesi olayı gerçekleşiyor.

Özellikle birçok profesyonel CS:GO oyuncusu skin ile oynamayı tercih ediyor. Skin genel olarak bakıldığı zaman, oyun içerisindeki silahların görünümüne verilen isimdir. Bu skinlerin görünüşleri belirli zamandan sonra değişiklik göstermez. Belirli maç sayısına ulaştıktan sonra sahip olduğunuz skinler asla eskimez sadece ilk alırken bu görünüme göre alırsınız.

CS:GO’da skin almak için Steam mağazasını kullanabilirsiniz veya oyun sonlarında düşen skin ve kutulardan yararlanabilirsiniz. Her skinin görüşüne bağlı olarak sunduğu bir değer vardır. Skin sıralaması eskime oranına göre yapılır.

CS:GO Skin Sıralaması

Fabrikadan Yeni Çıkmış (En iyi görünüşe sahip)

Az Aşınmış (İyi görünüşe sahip)

Görevde Kullanılmış (Orta görünüşe sahip)

Eskimiş (Kötü görünüşe sahip)

Savaşta Kullanılmış (En kötü görünüşe sahip)

CS:GO Skin Kalitesi

CS:GO skinlerinin en büyük farklarından birisi de kalitesidir. Özellikle birçok kalite sınıfı CS:GO içerisinde mevcuttur. Skinler sahip olduğu kalite değerine göre fiyatlandırır. Özellikle nadirlik seviyesine göre skinlerin değerleri belirlenir. Günümüzde bazı skinlerin fiyatı 10 bin tl civarındadır.

Beyaz – Tüketici Sınıfı (Yaygın)

Açık Mavi – Endüstri Sınıfı (Genellikle)

Koyu Mavi – Askeri Sınıf (Nadir)

Mor – Sınırlı (Mitsi)

Pembe – Gizli (Efsanevi)

Kırmızı – Çok Gizli (Antik)

Altın – Bıçaklar (Çok nadir)

Açık Kahverengi – Kaçak (Ölümsüz)

CS:GO Skin Aşınması Nasıl Öğrenilir?

CS:GO skin değerini bulmak için ilk olarak Steam Mağazasında CS:GO’yu seçin

Almak istediğiniz veya satmak istediğiniz skini aratın.

Açılan sayfada yer alan “oyunda incele” kısmına basın.

kısmına basın. Açılan pencerede sol alt kısımda yer alan “i” seçeneğine basın.

seçeneğine basın. Açılan pencere size skin hakkında detaylı bilgi verecektir.

Ayrıca bkz: CS:GO Kan Silme Kodu – Shift İle Kan Silme