CS:GO Source 2 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Günümüzün en popüler FPS oyunlarından biri olan Counter-Strike: Global Offensive yıllardır FPS oyunlarının başını çekmekte. Şimdi ise şirket yeni oyun motoru güncellemesini getirmesi an meselesi. Bugünkü yazımızda sizlere CS:GO Source 2 çıkış tarihi hakkında bilgiler vereceğiz.

Uzun yıllardır Counter-Strike 2’nin geleceği söyleniyordu fakat somut bir adım atılmıyordu, fakat gelen bilgilere göre CS GO’nun gelişmiş bir sürümünün yolda olduğu söylentiler arasında.

Sızıntılara göre CS:GO Source 2 çıkış tarihi, Mart 2023‘te beta sürümü ile gelmesi beklenmekte. Bunun yanında, Counter-Strike 2‘nin beta olarak piyasaya sürülmesinden sonra oyuncular yeni sürümü veya orijinal CS:GO’yu oynama seçenekleri bulunacak.

Oyuncuların en çok merak ettiği konu ise CS:GO Source 2 oyunculara ne sunacak? Source 2’ye geçiş sürecinde, oyuncular yeni oyuna alışması biraz zor olacak gibi duruyor. Fakat yeni oyunun motoru ile birlikte oyun içi grafiklerde değişikliğe gidileceği söz konusu.

Yeni çıkacak olan oyunda haritaların şu şekilde olması bekleniyor;

Overpass

Shortdust

Lake

Inferno

Shoots

Italy

Cobblestone

Yukarıda ki haritalara baktığımız zaman Counter-Strike: Global Offensive içindeki bulunan çoğu haritanın yer almadığını görüyoruz. Bunun yanında ilk defa göreceğimiz haritaların olması da muhtemel.