CS:GO Source 2 Tanıtıldı!

Günümüzün en popüler FPS oyunlarından biri olan Counter-Strike: Global Offensive yıllardır FPS oyunlarının başını çekmekte. Şimdi ise şirket yeni oyun motoru güncellemesini getirmesi an meselesi. Bugünkü yazımızda sizlere CS:GO Source 2 oyununa gelen bazı güncellemelerden bahsedeceğiz.

Sizleri hiç oyalamadan gelen bazı güncelleme notlarına bir göz atalım;

Oynanış

Sis artık oyun içindeki diğer olaylarla etkileşime geçebiliyor ve bu da yeni fırsatlara zemin hazırlıyor. Mermiler ve patlayıcı el bombalarıyla sisi kısa süreliğine yararak bir görüş alanı oluşturabilir ya da sisin kapladığı alanı farklı bir yöne doğru ittirebilirsiniz.

Smoke

Sis artık açık kapı aralıklarından ve kırık pencerelerden sızacak, merdivenlerde yukarı aşağı hareket edecek, ayrıca uzun koridorlarda genişleyecek ve diğer sislerle birleşecek.

Işığa Tepki

Counter-Strike 2’de sis parçacıkları birleşik aydınlatma sistemiyle birlikte çalışarak daha gerçekçi ışık ve renklerin gösterilmesine olanak sağlıyor.

Yüksek Çözünürlüklü Efektler

Counter-Strike 2’de tüm görsel efektler güncellendi. Source 2’nin aydınlatma ve parçacık sistemleri sayesinde su, patlamalar, ateş, sis, namlu alevleri, mermi izleri, darbe efektleri ve çok daha fazlası yeni görünümlere ve davranışlara sahip olacak.

Sesler

Counter-Strike 2 sesleri fiziksel çevreyi daha iyi yansıtmaları, daha belirgin olmaları ve oyun durumunu daha iyi yansıtmaları amacıyla yeniden düzenlendi. Ayrıca daha rahat bir dinleme tecrübesi için ses değerleri yeniden dengelendi.

Son olarak şirketin yaptığı açıklama şu şekilde; Sınırlı testte, büyük hataların yaza kadar çözülebilmesi için Counter-Strike 2 özelliklerinin yalnızca bazıları test edilecek. Ama ilerleyen zamanlarda çok daha fazlası gelecek. Birkaç ay içinde Counter-Strike 2’nin tüm detaylarını açıklayacağız ve bunları sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. açıklamasında bulundu.