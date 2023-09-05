Cupra DarkRebel konsepti Münih’te görücüye çıktı

İşte karşınızda geleneksel normlara isyan eden bir gencin tavrına sahip tamamen elektrikli bir spor otomobil olan Cupra DarkRebel.

Cupra’nın evinden müjdelenen DarkRebel, Alexia Putellas, Ansu Fati ve aktör Daniel Brühl gibi FC Barcelona yıldızlarını içeren eklektik bir karışım olan Cupra Kabilesi’nden 270.000’den fazla girdinin beyni. Çevrimiçi Hyper Configurator aracılığıyla ünlüler ve hayranlar tarafından şekillendirilen bir otomobil. Benzer girişimleri daha önce de görmüştük – ünlülerin otomobil tasarlaması, ancak DarkRebel gerçekten iyi görünüyor.

DarkRebel’in tasarımı elektrikli bir gelecekten bahsediyor ve büyüleyici cıva benzeri bir tonda boyanmış. Otomobilin aydınlatma stratejisi başlı başına bir sanat. Cupra logosunu parçalara ayırdığınızda üç üçgen göreceksiniz; Gündüz Farlarının tasarım temeli budur. Eğer varsa, yenilikçi bir aydınlatma konsepti.

Aracın yelkenliden ilham alan orta omurgası ön ve arka tarafı sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayarak DarkRebel’in sportif çekiciliğini vurguluyor. Peki ya koyu menekşe rengi? Yağmurlu bir akşamdan daha karamsar, ortam ışığına göre ton değiştiriyor. Cupra logosu tüm jant boyunca uzanıyor.

DarkRebel 4,5 m uzunluğunda, 2,2 m genişliğinde ve 1,3 m yüksekliğinde (kapılar açıldığında 2,2 m’ye yükseliyor). Bu boyutlar yeni MG Cyberster’a çok benziyor.

Direksiyonu tuttuğunuzda yarış ve oyun dünyalarının birleştiğini hissedeceksiniz ve ışıklı bir vites kolu var. Oyunların bilimkurgu dünyası gerçek dünyaya giriyor.

Bu bilim kurgu teması, tavanda kabinin durumunu izleyen bir termal kamera ile devam ediyor. Okunan değerlere göre akıllı klima kontrolü, ön camın altında bulunan solungaçlardan dışarı atılan hava ile sıcaklığı ayarlar.

Oyunlaştırılmış bir arayüz, Cupra Tribe ile sadece araç kullanmanızı değil, bağlantılı bir dünyaya katılmanızı sağlar. Üç benzersiz UX/UI deneyimi arasında gezinin: Her biri farklı bir dijital etkileşim sunan Exponential Square, Exponential Cube ve Exponential Infinite.

Cupra DarkRebel, Münih’teki IAA Mobility 2023 sırasında Cupra Open Space’te sergileniyor. Yolda giden bir araca dönüşümü hakkında henüz daha fazla şey duymadık, ancak bunun uzun sürmeyeceğini umuyoruz.