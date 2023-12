Bilindiği üzere Epic Games Store kullanıcılarına yeni yıl hediyesi gibi bir kampanya düzenledi. Epic Games, toplamda 17 oyun olacak şekilde her gün yeni bir oyunu ücretsiz olarak kullanıcılarına sunuyor. Oyun severler ise şirketin bu jestinden oldukça memnun. Şimdiye kadar pek çok oyunun ücretsiz sunulduğu platformda 28 Aralığın oyunu da belirlendi. Cursed to Golf oyunu Epic Games Store’da ücretsiz oldu. İşte detaylar…

Cursed to Golf Oyunu Epic Games Store’da Ücretsiz İndirilebiliyor

Yeni yıla girerken ücretsiz sunduğu oyunlarıyla kullanıcılarına ödül niteliğinde bir kampanya düzenleyen Epic Games, 28 Aralık için Cursed to Golf’u seçti. Oyun, 28 Aralık saat 19:00’a kadar platformda ücretsiz olarak indirilebilecek. Oyunu indirip kitaplığına ekleyen kullanıcılar bu oyuna artık süresiz olarak sahip olacaklar.

Epic Games Store söz konusu kampanya kapsamında pek çok oyunu kullanıcılarına sundu. Bu önemli oyunlardan bazıları; Destiny 2: Legacy Collection, Ghostwire: Tokyo, Human Resource Machine, Fallout 3: Game of the Year Edition, The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition, The Outer Worlds, Art of Rally şeklinde sıralanabilir.

Epic Games’te Cursed to Golf Nasıl İndirilir?

Çok sayıda seveni bulunan Cursed to Golf’un Epic Games’te ücretsiz olarak sunulması oyun severleri oldukça mutlu etti. Epic Games’te Cursed to Golf oyununu indirmek de oldukça kolay. Öncelikle platformun resmi sitesine giderek kullanıcı hesabına giriş yapılır. Ardından Cursed to Golf oyunu seçilerek YÜKLE butonu tıklanır ve oyun kullanıcının kütüphanesine eklenir.

Cursed to Golf Hakkında

Cursed to Golf 2022 yılında yayımlanan bir roguelike video oyunudur. Ayrıca oyunun türü simülasyon oyunu, spor oyunu, aksiyon oyunu türlerini de kapsamaktadır. Oyunun geliştiricisi Chuhai Labs; yayıncısı ise Thunderful Publishing’dir. Oyun, Nintendo Switch, PlayStation 4, Play Station 5, Windows, Xbox One ve Xbox Series X / S platformlarına uygun olarak piyasaya çıkmıştır. Oyun hakkında eleştirmenlerin yaptığı yorumlar sanatsal ve teknik bakımdan oldukça olumlu oldu. Ancak eleştirmenler oyunun zorluk derecesi bakımından ayrıştı denilebilir.

Cursed to Golf, golf oyunundan esinlenen ve her vuruşun önem arz ettiği bir yapımdır. Bu macerada oyuncuların “golf efsanesi” mertebesine ulaşabilmek için Golf Purgatory’den kurtulmaları gerekmektedir.