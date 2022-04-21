CV Nasıl Hazırlanır? CV Nasıl Olmalıdır?

Günümüzde insanlar geçimini sağlamak ve hayatta kalmak için belirli bir kazanç sağlaması gerekiyor. Burada devreye meslekler giriyor. Bir işe başvuru yapmanız için gerekli olan ilk ve belki de en önemli belge CV’lerdir. Peki CV nasıl hazırlanır? Bugünkü yazımızda sizlere CV hazırlarken dikkat etmeniz gereken unsurları anlatacağız.

Devlet destekli işlerin yanı sıra günümüzde birçok özel sektör firması da yer alıyor. Özel sektör içerisinde yer alan işlere derece veya puan ile değil daha çok CV’ler ile giriş sağlayabiliyorsunuz. CV içerisinde sizlere ait genel bilgiler yer alıyor. Bu bilgilerin arasında eğitim durumdan daha önceki iş deneyiminize kadar birçok bilgi yer alıyor. CV’ye bu bilgileri eklerken hem açıklayıcı hem de özenli olmanız gerekiyor. Birçok firma CV’leri değerlendirmeye alırken, yapılan CV’lerin özenine bile dikkat edebiliyor.

CV konusunda yeterli bilgiye sahip olamayan insanlar, CV hazırlarken çok fazla panik oluyor. Aslına bakacak olursanız CV hazırlamak oldukça kolay ve basit bir işlemdir. Eğer daha önceden hiç tecrübeniz yoksa birçok web site içerisinde hazır şablonlar yer alıyor. Burada yer alan şablonları kullanarak kolay bir şekilde CV hazırlayabilirsiniz.

CV hazırlarken dikkat edilmesi gereken unsurlar şu şekilde;

Başvuru yapacağınız işe uygun şablon seçmeniz gerekmektedir.

Başvuru yapacağınız firma hakkında kısa bir araştırma yapmanız gerekmektedir.

CV kağıdı titiz ve özenli olmalıdır.

Yazı puntosu 12 , tipi ise New Times Roman olarak yazılmalıdır.

, tipi ise olarak yazılmalıdır. Doğru bilgilere yer verilmelidir.

Eğitim durumu ve eski deneyimleri kronolojik sıralama ile yazmanız gerekmektedir.

Ayrıntılara çok fazla girilmemelidir.

CV içerisine koyacağınız fotoğraf güncel olmalıdır.

Kariyer basamaklarına tırmanırken aracı olan CV’ler kişinin özgeçmişi hakkında bilgiler verir. İş başvurularının olmazsa olmazı CV’ler ilk izlenim için oldukça önemlidir. İş başvurusu bulunulan kurumla ilk teması sağlayan CV’de dikkat edilmesi bazı hususlar vardır. CV hazırlarken gereksiz bilgilerden kaçınılmalı ve net olunmalıdır.

Sizlerde isterseniz hazır şablonları kullanarak, isterseniz de kendiniz tasarlayarak CV oluşturabilirsiniz. CV’yi hazırlarken yukarıda belirttiğimiz hususlara dikkat etmeniz gerekiyor.

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