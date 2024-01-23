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CyberPunk 2077 çalkantılı bir çıkış yapmış ve ilk etapta oyuncudan istediği etkiyi alamamıştı. Önemli güncellemeler yaparak oyun serisi fikrinden vazgeçmeyen CD Project RED, CyberPunk 2077 Phantom Liberty ile aradığı ilgiyi buldu. Şimdi ise CyberPunk 2077 devam oyunu geliştirme aşamasında ve bu oyun çok oyunculu moda sahip olabilir. İşte detaylar…

Cyberpunk 2077 Devam Oyunu Çok Oyunculu Moda Sahip Olabilir

CyberPunk 2077 çıkışında yaşanan sıkıntılardan dolayı istediği ilgiyi göremese de gerçekleştirdiği güncellemeler ve genişleme paketi olan CyberPunk 2077 Phantom Liberty ile trend oyunlar arasında yerini aldı. CD Projekt, CyberPunk 2077’nin oyun serisi olması konusundaki isteğinden vazgeçmedi ve çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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CD Projekt RED’in bu popüler projesinde oyuncuların talep ettiği ancak hala oyuna eklenmeyen bir özellik var ki; o da çok oyunculu mod. Oyuncuların bu talebine daha fazla karşılıksız kalmak istemeyen CD Project RED devam oyununu çok oyunculu modda yapmayı planlıyor. CD Projekt Red ekibinden Michal Nowakowski, kısa bir zaman önce Reuters’a bir röportaj verdi. Nowakowski röportajında, CD Projekt’in devam oyununa çok oyunculu modu eklemeyi planladığını söyledi.

CD Projekt’in CyberPunk 2077 devam oyununda çok oyunculu modu nasıl kullanacağına ilişkin detaylar henüz belli değil ve bu da oyuncuların merakını ateşleyerek oyuna olan ilginin canlı tutulmasında etkili oluyor. Stüdyonun, devam oyununa ne gibi özellikler ekleyeceğini belirtmemesi de oyunun gizemini artırıyor.

CyberPunk 2077 Devam Oyunu Hakkında Detaylar

Bahse konu devam oyunu geliştirme aşamaları henüz erken seviyede denilebilir. Nowakowski yaptığı açıklamada, 2024 sonuna doğru oyunun geliştirme ekibinde 80 kişinin olabileceğini aktarmıştı. CyberPunk 2077 devam oyunu henüz oldukça erken bir aşamada olduğu için hakkında kesinleşmiş bir detay paylaşılmaması da olağan bir durum. Oyunun yeni özelliklerinin paylaşılması da biraz daha zaman alacaktır.

Nowakowski, Reuters’a verdiği röportajda CD Projekt’in farklı planlarına da değindi. Bu kapsamda stüdyonun tek projesinin CyberPunk 2077’nin devam oyunu olmadığını söyleyebiliriz. Nowakowski açıklamasında The Witcher serisinin yeni bir oyunu için çalışmalar yapıldığını ve bu yıl tam prodüksiyonunun başlayacağını duyurdu.

The Witcher’ın yeni oyununun geliştirilmesinde yüzlerce kişi çalışacak. Bu projenin oldukça iddialı bir şekilde hazırlandığını söyleyebiliriz. Henüz The Witcher’ın yeni oyununun çıkış tarihi belli değil ama yapılan açıklamaların heyecan yarattığı yadsınamaz bir gerçek.