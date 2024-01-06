Ana Sayfa » Oyun Cyberpunk 2077 Phantom Liberty 5 Milyon Adet Satış Rakamını Geçti Oyun Cyberpunk 2077 Phantom Liberty 5 Milyon Adet Satış Rakamını Geçti Emine Emre 14 Görüntüleme 0

2023 yılı Eylül ayında ünlü oyun stüdyosu CD Projekt RED tarafından piyasaya sürülen Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, aradan geçen 3 aylık zaman diliminde ciddi bir başarı yakaladı. 5 milyon satış rakamını aşan oyun ile ilgili olarak teşekkür mesajı yayımlayan CD Projekt RED, oyunun hayranlarının gösterdiği ilgiden ve geri dönüşlerden bir hayli memnun olduklarını belirtti; işte detaylar…

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty 5 Milyon Adet Satış Rakamını Geçti

Polonya merkezli oyun stüdyosu CD Projekt RED 2024 yılında da başarılarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde “satın alma söylentileri” ile gündeme gelen firmadan yapılan açıklamayla, farklı bir şirket çatısı altına girmekle ilgilenilmediği belirtilmişti. Hatta, fırsat oluşması durumunda kendilerinin farklı stüdyoları bünyelerine katabileceklerini ifade eden başarılı oyun şirketi, bir yandan oyunlarının başarısını da artırarak sürdürüyor.

Başarılı oyun stüdyosu tarafından geliştirilen ve PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi ile Microsoft Windows (PC) için yayımlanan Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, kısa sürede 5 milyondan fazla satış yaparak önemli bir başarıya imza attı. Oyunun fiyatının 23 dolar civarında olduğu düşünüldüğünde (oyun platformu özelinde farklılık gösterebilir), oyun stüdyosunun kazancı 100 milyon doları bulmuş durumda. Bu rakamın, 2024 yılının ilerleyen günlerinde daha da artabileceği düşünülüyor.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Oyuncu Yorumları Nasıl?

Bugüne değin, yalnızca Steam üzerinden 12 binden fazla inceleme alan Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, bu incelemelerde “çok olumlu” görüş ortalaması yakalamayı başardı. Oyuncuların genel olarak beğenisini kazanan yapıma dair gamer yorumlarından bir kaçına göz atmak gerekirse:

“Özellikle hikaye olarak neredeyse baş yapıt denebilecek seviyede oyun. Diğer özellikleri ile de ortalamanın üzerinde yer alıyor. Hikayenin muazzamlığı ile genel ortalama gayet iyi bir noktaya yükseliyor diyebilirim, herkese oynamalarını tavsiye ederim.”

“4 aydan az bir sürede 5 milyon adet satmak çok ciddi bir başarı. Bu başarıya artık pek çok global çapta büyük oyun firması bile yapımlarında ulaşamıyor. Henüz bu oyunu almamıştım ancak ben de en kısa sürede edineceğim.”

“Ana hikayeden bile daha iyi bir hikaye ile gelmeyi nasıl başarmışlar, doğrusu hayret. Genelde bunu yapabilen pek oyun firması olmuyor. Yan görevler de oldukça anlamlı ve oyuncuya bir şeyler anlatıyor. DLC ile de yeni bir oyun sonu eklendiğini söyleyeyim ve daha fazla spoiler vermeden yorumumu burada bitireyim. Oynayın, oynattırın, tavsiye ederim.”