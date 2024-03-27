Ana Sayfa » Oyun Cyberpunk 2077 Ücretsiz Oluyor, İşte Detaylar! Oyun Cyberpunk 2077 Ücretsiz Oluyor, İşte Detaylar! Emine Emre 18 Görüntüleme

2020 yılında piyasaya sürülen bir açık dünya aksiyon ve macera oyunu olan Cyberpunk 2077, oyun tutkunları tarafından oldukça beğenilen bir yapım. Oyunu deneyimlemek isteyen PS5 ve Xbox Series X / S oyuncuları için bir kampanya düzenlendi ve bu hafta sonuna özel Cyberpunk 2077 ücretsiz oluyor. Muhteşem bir oyun deneyimi için CD Project RED’in duyurduğu kampanya 28 Mart Perşembe günü başlayacak. İşte detaylar…

Cyberpunk 2077 Ücretsiz Oluyor, İşte Detaylar!

CD Projekt Red 28 Mart Perşembe günü ile 1 Nisan Pazartesi günleri arası, yani bu hafta sonu için bir kampanya duyurdu. PlayStation 5 ve Xbox Series X / S oyuncuları için düzenlenen kampanya kapsamında Cyberpunk 2077 bedava olarak sunuluyor. Bahse konu yeni nesil konsol sahiplerinden bu popüler oyunu deneyimlememiş olanlar varsa bu kampanya müthiş bir fırsat diyebiliriz.

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CD Projekt Red, Cyberpunk 2077’in geçtiği Night City’nin yenilenmiş halini tüm oyun severlere göstermek için böyle bir kampanya düzenlemiş durumda. Yalnız kampanya kapsamında oyun tüm hafta sonu boyunca ücretsiz olmayacak; yalnızca 5 saat boyunca ücretsiz bir şekilde deneyimlenebilecek. Bununla birlikte yeni nesil oyun konsolları PS5 ve Xbox Series X / S sahiplerinin Cyberpunk 2077’yi ücretsiz bir şekilde oynayabilmeleri için PlayStation Plus veya Xbox Game Pass aboneliklerine sahip olması gerekmeyecek.

Cyberpunk 2077’nin deneme süresi olan 5 saat, tüm oyunu oynamak için yeterli bir süre değil. Ancak bu beş saatlik süreyi deneyimleyen oyuncu oyunu satın aldığında kaldığı yerden devam etme şansına sahip olacak. 28 Mart Perşembe’den 1 Nisan Pazartesi gününe kadar ücretsiz sunulacak oyunu deneyimleme fırsatını kaçırmayın.

Cyberpunk 2077 Hakkında

CD Projekt Red’in popüler oyunu olan Cyberpunk 2077, 2020 yılında piyasaya sürüldü ve aslında oldukça kötü bir başlangıç yaptı. Oyuncuların geri dönüşlerini dikkate alarak yeni güncellemeler yayınlayan CD Projekt RED, oyunu muhteşem bir seviyeye getirdi.

Oyunda bulunan birtakım kararlılık sorunları yayınlanan güncellemelerle yok edildi, oyuna yeni özellikler eklendi ve 2023 yılında yayınlanan Phantom Liberty genişleme paketi ile yapım başka bir boyuta geçti. Şimdi ise Night City yenilendi ve bu yenilik de bu hafta sonu yapılacak olan ücretsiz oynama olanağı ile merak edenler için sunulacak.