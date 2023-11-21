Cyberpunk 2077: Ultimate Edition 5 Aralık 2023’te Geliyor

CD Projekt Red tarafından geliştirilen ve 2020 yılı sonunda piyasaya sürülen Cyberpunk 2077, bugüne değin milyonlarca oyuncu tarafından oynandı ve son derce beğenildi. Bugün yapılan açıklamayla, oyunun Ultimate Edition sürümünün satışa çıkacağı deklare edildi. Gelen açıklamaya göre Cyberpunk 2077: Ultimate Edition 5 Aralık 2023’te piyasadaki yerini alacak.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition Aralık Ayı Başında Piyasada

Açık dünya aksiyon macera oyunu Cyberpunk 2077, yeni sürümüyle geliyor. CD Projekt Red’in sevilen yapımı; 5 Aralık Salı günü PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC için piyasaya çıkacak. Fiziksel olarak da piyasaya sürülecek oyun için gamerlar bir hayli hevesli görünüyor. Zira, CD Projekt Red’in oyunun çıkışının ardından yayımladığı bütün güncellemeler bu paketin içerisinde yer alacak.

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Ekim 2023’e kadar 25 milyon adet satış rakamına ulaşan Cyberpunk 2077 için yalnızca Steam üzerinden 600 binden fazla geri bildirim girildiğini belirtmekte yarar var. Aldığı geri bildirimlerde “çok olumlu” yorum ortalaması tutturan oyunun Ultimate Edition sürümünün de çok beğenileceği düşünülüyor.

Konu hakkında resmi sosyal medya hesaplarından duyuru yapan oyunun geliştiricisi ve yayıncısı CD Projekt Red şu ifadeleri kullandı: “Büyük haber… Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, Xbox Series X|S, PlayStation 5 ve PC için dijital ve fiziksel formda 5 Aralık’ta geliyor! Orijinal #Cyberpunk2077 hikayesinin yanı sıra #PhantomLiberty genişletmesinde yeni bir casus-gerilim macerasını tek bir pakette deneyimleyin.” İşte o paylaşım:

Big news… Cyberpunk 2077: Ultimate Edition arrives on December 5th in digital AND physical form for Xbox Series X|S, PlayStation 5, and PC!



Experience the original #Cyberpunk2077 story as well as a new spy-thriller adventure in the #PhantomLiberty expansion in one package. 🔥 pic.twitter.com/IOBPCdTXFU — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) November 21, 2023

Ender Çıkan XBOX Kutulu Oyunlardan Biri Olacak!

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition’ın hem PC, hem PS hem de XBOX için kutulu şekilde (fiziki) olarak da piyasaya çıkacak olması hem oyun koleksiyonerlerini sevindirdi, hem Cyberpunk 2077 tutkunlarını, hem de fiziki oyun almak isteyen gamerları.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Konsollar ve PC kullanıcıları için hem dijital hem de fiziki olarak Aralık ayının 5’inden itibaren çıkış yapacak oyunun Ultimate Edition sürümü için henüz herhangi bir fiyat bilgisi kamuoyu ile paylaşılmadı. Ancak yeni sürümün 60 doların altında olmayacağı ön görülüyor.