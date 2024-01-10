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Cyberpunk 2077 tutkunlarına müjde! CD Projekt RED'in popüler oyunlardan olan Cyberpunk 2077'nin Orion kod adlı devam oyunu geliyor. İşte detaylar...

2020 yılında piyasaya sürülen Cyberpunk 2077’nin ardından geçtiğimiz Eylül ayında Cyberpunk 2077: Phantom Liberty yayınlanmış ve oyuncular tarafından oldukça beğenilmişti. Şimdi de oyunun geliştiricisi CD Projekt RED’den müjdeli bir haber geldi. Habere göre Cyberpunk 2077’nin Orion kod adlı devam oyunu çalışmaları başladı.

Cyberpunk 2077’nin Orion Kod Adlı Devam Oyunu Çalışmaları Başladı

Cyberpunk 2077’nin çıkışı bir takım optimizasyon sorunları ile gerçekleşmişti. Ancak Cyberpunk 2077: Phantom Liberty piyasaya sürüldüğünden beri yoğun ilgi gördü ve Cyberpunk 2077’de meydana gelen problemleri unutturdu. Oyuncular arasında popüler oyunlardan biri olan Cyberpunk 2077’nin devam oyunu ise ilk kez 2022 yılına duyurulmuştu.

Project Orion olarak adlandırılan devam oyunu hakkında uzun zamandır herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Oyun tutkunları ise 2022’den bu yana Orion kod adlı devam oyunu hakkında bir gelişme bekliyordu. Sonunda beklenen oldu ve CD Projekt RED Orion ile ilgili müjdeli bir haber paylaştı. Şirketin açıklamasına göre Cyberpunk 2077’nin devam oyunu için kollar sıvandı.

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Orion hakkında yapılan sevindirici duyuru CD Projekt RED Anlatı Direktörü olan Igor Sarzyński’den geldi. Sarzyński, Cyberpunk 2077 oyununun yalnızca bir ısınma turu olduğunu söyleyerek Orion yolculuğunun başladığını deklare etti. Bunun yanı sıra Quest Direktörü Pawel Sasko da X hesabından Orion ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Pawel Sasko Cyberpunk 2077 serisinin devam filmi için CDPR Boston ofisinde olduğunu aktardı. Sasko paylaşımında gerek olursa Witcher için de yardıma hazırım dedi.

Cyberpunk 2077 Orion Ne Zaman Çıkacak?

Cyberpunk 2077 Orion devam oyunu hakkında henüz başka bir açıklama mevcut değil. Yani oyun hakkında bilinen bir detay bulunmuyor diyebiliriz. Zaten hali hazırda yapılan bu paylaşımlar da Orion’un ön prodüksiyon sürecinde olduğunun kanıtı gibi. Tahmin edilene göre oyun henüz her yönü ile planlanma aşamasında denilebilir. Bu dönem için ön gelişim döneminin de erken dönemi tanımı yapılabilir.

Cyberpunk 2077 meraklıları için şimdilik Orion devam oyununun nasıl ilerleyeceğini kestirmek imkansız diyebiliriz. Ancak herhangi bir açıklama ya da duyuru yapıldığında biz de buradan sizlere duyuruyor olacağız. Heyecanla beklenen bu devam filminde umuyoruz ki Cyberpunk 2077’de meydana gelen sorunlar gibi aksilikler yaşanmaz.

CD Projekt RED oyunlarının ne kadar beğenildiği malum. Şirketin en sevilen yapımlarından biri de şüphesiz Witcher. Witcher’ın da tıpkı Cyberpunk 2077 gibi devam oyununun ilerleyen yıllarda karşımıza çıkacağını, sevenlerine hatırlatmakta fayda var.