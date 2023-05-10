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Cybertruck Alet Rafı Aksesuarı Görücüye Çıktı

Üretimi durmadan ertelenen Cybertruck, şimdi de karşımıza alet rafı aksesuarı ile çıkıyor. Şimdilik prototip olan bu özellik ile araca istediğiniz yükü takabileceksiniz.

Cemre Yılmaz

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Cybertruck üretimi son birkaç yılda sayılamayacak kadar çok kez zorlandı, ancak sokaklarda test edilen aracı ne sıklıkta gördüğümüz ve Elon Musk’un bunun hakkında konuştuğu göz önüne alındığında, en azından bazı müşteriler sonunda onu bir ara sürecek. Şimdi de Cybertruck için karşımıza çıkan yeni özellik; alet rafı aksesuarı.

Ayrıca Tesla şu anda Cybertruck için aksesuarları düşünüyor gibi görünüyor. Tesla’nın dün Teksas’taki Lityum Çığır Açan etkinliği sırasında Musk, sırtında bir alet rafı gibi görünen bir Cybertruck prototipi gösterdi. Bu aksesuar açıkça kamyonun beygir potansiyelini en üst düzeye çıkarmak isteyen insanlara yönelikti.

Hepsini videodan görmek zor, ancak rafın yan tarafına bazı aletler asabileceğiniz gibi rafın üstüne saklama kutuları, bisiklet rafları veya aradaki herhangi bir şeyi takabileceksiniz gibi görünüyor.

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cybertruck alet rafı aksesuarı

Ancak kamyon henüz çıkmadığından ve ilk üniteler bu yılın sonuna doğru üretim hattından çıkacağından, raf söz konusu olduğunda resmi bir şey için nefesinizi tutmayın. Ancak lansmanda kullanılabilir olduğunu görmek güzel olacak.

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Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.
KaynakArenaev

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