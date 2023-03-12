Cybertruck Daha Fazla Gecikebilir!

Şirketin göz bebeği Cybertruck, çok daha fazla gecikebilir. Ancak Tesla, gelecek ne getirirse getirsin Cybertruck’ın bu yıl piyasaya sürüleceği konusunda kararlı. Sonunda Tesla’nın ilk elektrikli kamyonetinin yola çıktığını görmek istesek de, kamyonun başka bir duvara çarpması daha muhtemel görünüyor.

Cybertruck birçok faktör nedeniyle ertelenmişti – Covid vardı ve bunun sonucunda tedarik zinciri sorunları yaşandı, kamyon paslanmaz çelikten yapıldı ve malzeme üretim sırasında birçok soruna neden oldu. Tesla tüm bu engellerin üstesinden gelmeyi başardı ama sonuncusu hala duruyor.

Tesla’nın batarya üretim maliyetlerini yarıya indirme potansiyeline sahip olduğu kredisi, şirket için hala büyük sorunlara neden oluyor. 4680 olarak bilinen batarya hücresi, büyük bir baş ağrısından başka bir şey değildi ve çok uzun süredir geliştirilme aşamasında olmasına rağmen, hala bitmiş bir ürün olmaya yakın değil.

4680 hücresi yapısal bir bataryadır ve Cybertruck’ın üretimi için gereklidir. Tesla, katodun kuru kaplama sürecini başarmayı başarsa da, anot için aynı işlem mühendislerin gözünden kaçıyor. Bu, batarya enerji yoğunluğunun, seri üretimi söz konusu olmayan, beklenen seviyelere yakın olmadığı anlamına geliyor.

Morgan Stanley’den analistlere göre, 4680 batarya hücresiyle ilgili sorunlar Tesla’yı bu yıl yapılacak 50.000’den fazla araçla beklenen üretim rakamlarını düşürmeye zorlayabilir. Bu rakamlar bile büyük ölçüde şirketin yeterli batarya teslim edebilmesine bağlı.

Reuters’in yakın tarihli bir raporu, Tesla’nın şimdiden batarya üretimi sorunlarına karşı riske girdiğini ve Cybertruck’ı bekleyen müşterilere teslim etmek için çaresiz bir hamleyle dışarıdan yardım aradığını iddia ediyor. Şirket, üretim maliyetlerini düşürmesine ve üretimi hızlandırmasına yardımcı olmak için iki Çinli pil tedarikçisi Ningbo Ronbay New Energy ve Suzhou Dongshan Precision Manufacturing ile sözleşme imzaladı.

Bunun da ötesinde Tesla, 4680 batarya hücreleriyle ilgili enerji yoğunluğu sorunlarını çözmeye yardımcı olması gereken yüksek nikel katotları tedarik etmesi için Koreli L&F Co’yu tuttu. Tesla tarafından tutulan yardımı toparlamak için, Tesla’nın Cybertruck projesinden mümkün olduğunca çok şey kurtarabilmesini sağlamak için devreye giren Koreli LG Energy Solutions ve Japon Panasonic var.

Tüm bu yardımlar, bir yandan Tesla’nın bu yıl sınırlı üretime başlama şansına sahip olabileceği anlamına gelirken, seri üretimin 2024’te başlaması için bir parça umut kalıyor. Öte yandan, şirketin 4680 batarya hücresini gerçekleştirdiği anlamına geliyor. teknolojinin, açıkça kabul etmeye istekli olduğundan çok daha fazla çalışmaya ihtiyacı var. 4680’in batarya pazarında devrim yaratacağı inkar edilemez, ancak onu pazara sürmek çok zor. Bu sebeple tekrardan söyleyebilir ki Cybertruck biraz daha fazla gecikebilir.

Cybertruck sipariş sahipleri için ne anlama geliyor? Çok uzun bir bekleyiş anlamına gelir. En iyi senaryoda Tesla, Çinli, Koreli ve Japon tedarikçilerin yardımıyla bu yıl 50.000 Cybertruck teslim edecek. Bu, yaklaşık 1,5 milyon müşterinin hala beklemede kalmasına neden olacak.

Şirketin 4680 hücre üretiminde bir atılım gerçekleştirmesi ve üretimi hızlandırması umut ediliyor, ancak bu gerçekleşse bile Cybertruck’ın hazır hale gelmesi yıllar alacak. Bazı analistler bunun asla olmayacağını ve Tesla’nın fütüristik kamyonunun niş ve düşük hacimli bir araç olarak kalacağını iddia ediyor – umarım yanılıyorlardır.