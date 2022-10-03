d3dx9_43.dll Hatası Nedir? Sorunu Nasıl Çözerim?

Windows işletim sistemine sahip cihazlarda bazı durumlarda bilinmeyen hatalar ile karşılaşılır. Özellikle oyun veya grafik programları açtığınız zaman karşınıza sıklıkla d3dx9_43.dll hatası çıkar. Bugünkü yazımızda sizlere d3dx9_43.dll hatasının neden olduğunu ve nasıl çözüleceği hakkında bilgi vereceğiz.

Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda siz oyun oynarken veya grafik programları ile ilgilenirken, pek çok farklı yazılım ve program arkada çalışır. Bunun sebebi sizlere en iyi ve en konforlu hizmeti sunmaktır. Bu yazılım paketlerinden birisi de DirectX yazılımıdır. Bu yazılım içerisinde birçok DLL dosyası barındırıyor. Sorunun ana kaynağı olan d3dx9_43.dll da bunlardan bir tanesidir.

Bu dosya genellikle oyun açarken veya grafik programı çalıştırırken karşımıza çıkıyor. DLL hatası sıklıkla karşımıza çıksa da, birden fazla çözüm yolu bulunuyor. Gelin şimdi d3dx9_43.dll hatasını nasıl çözeriz yollarına bakalım.

d3dx9_43.dll Hatası Nedir?

d3dx9_43.dll hatası karşımıza birçok farklı şekilde çıkabilir. Bu sorun DirectX içerisinde yer alan DLL dosyalarında oluşan eksiklik veya bozukluktan dolayı oluşur. Bu sorun genel olarak oyunlarda veya grafik programları kullanırken karşımıza çıkar. Neredeyse tüm Windows sürümlerinde bu hata ile karşılaşabilirsiniz.

d3dx9_43.dll hatası karşımıza genellikle şu şekilde çıkar.

d3dx9_43 dll bulunamadı.

d3dx9_43 dll dosyası eksik.

Dosya d3dx9_43 dll bulunamadı.

d3dx9_43 dll bulunamadı.

d3dx9_43.dll Hatası Neden Oluşur?

d3dx9_43 dll hatası, Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızda bulunan DirectX yazılım paketi içinde bulunan bir DLL dosyasının genel olarak ya da yalnızca belirli oyun ve programlarda çalışmaması kaynaklı bir hatadır. Bu hata genel olarak şu şekilde ortaya çıkar.

Başlangıç sırasında bilgisayarınızda yaşanan sorunlar.

İşletim sisteminizin güncel olmaması.

Microsoft DirectX yazılım paketinin güncel olmaması.

Açmak istediğiniz oyun ya da programın sahip olduğunuz DirectX sürümü ile uyumlu olmaması.

Hata aldığınız oyun ya da programın kendi sorunlarının olması.

Yalnızca d3dx9_43 dll dosyasında bir hata olması.

Ekran kartınızın güncel olmaması.

d3dx9_43.dll Hatası Nasıl Çözülür?

Bu hatayı çözmek için birden çok yol bulunuyor. Tüm bu yollar basit ve yapılması oldukça kolaydır. Bir yolu denediniz ancak sorun çözülmediyse korkmanıza gerek yok diğer yolları deneyebilirsiniz. Bazı durumlarda nadiren de olsa iki veya üç yolu yaptıktan sonra sorun ortadan kalkar.

d3dx9_43.dll hatasının çözüm yolları şu şekilde;

Microsoft DirectX son sürümünü yükleyin.

Oyun ya da program içinde DirectX güncellemesi arayın.

Oyun ya da programı kaldırıp yeniden yükleyin.

DirectX paketinden d3dx9_43 dll dosyasını geri yükleyin.

Ekran kartınızı güncelleyin.

Bugünkü yazımızda sizlere Windows işletim sisteminde en çok karşılaşılan sorunlardan birisi olan d3dx9_43.dll hatasının çözümü basit bir şekilde anlattık. Sizlerde yukarıda yer alan adımları takip ederek sorunu kolaylıkla çözebilirsiniz.

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