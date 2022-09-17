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Dacia Manifesto – Şimdiye kadarki en iyi elektrikli arazi arabası

Dacia Manifesto Consept aracı olarak tanıtıldı. Şimdiye kadar gördüğünüz tüm arazi araçlarını unutun! Bu olay tamamen farklı.

Selin Polat

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Okuma Süresi: 5 dk.
Dacia Manifesto

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Dacia, otomotiv endüstrisinin gördüğü en radikal prototiplerden birini sergileyerek Paris Otomobil Fuarı’nı büyük bir patlamayla açtı. Şirket, “az daha fazladır” temasını aldı.

Artık “az, çok, çoktur” değil, “çok daha az, çok, çok daha fazla” veya “neredeyse hiçbir şey çok daha iyi değil”dir. Yani – kapı yok, şimdi pencereler – bunlara kimin ihtiyacı var? Bir çatı yerine – bir portbagaj çünkü bu yeterli. Biri iyiyken kimin iki fara ihtiyacı olur ki? Lastiklerde hava var mı? Buna gerek yok! Cümlelerin biraz saçma geldiğini düşünebilirsiniz. Lütfen okumaya devam edin, ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız.

Dacia’nın işe yaramaz olarak gördüğü parçaları çıkarmaya yönelik bu neredeyse bilimsel süreçte, şirket mükemmel bir arazi arabası yarattı. Var olmayan sarkıntıları ve dev havasız lastikleri sayesinde hemen hemen her yere ulaşabilen bir macera aracının mutlak cevheri.

Peki çoğu şey eksik göründüğü için ne elde edersiniz? Uygun koşum takımları ve gizli bir numara ile iki koltuk alırsınız. Bu, bir macera arabasındaki en akıllı şey olmalı – gerçek veya prototip. Koltuk kılıfları kolayca çıkarılıp uyku tulumu olarak kullanılabilir. Dahice değil mi?

Telefonunuz için tüm navigasyon ve bilgi-eğlence işlemlerini gerçekleştiren bir yer elde edersiniz. Kamp alanınızı ve yolculuk için yanınıza almayı başardığınız tüm elektrikli cihazları çalıştırabilecek akıllı, çıkarılabilir, dev bir pil bankasına sahip olursunuz.

Arabadaki tek far çıkarılabilir, böylece yürüyüş parkurunu aydınlatmak veya gecenin ortasında aydınlatmanız gereken her şeyi aydınlatmak için kullanabilirsiniz. Her türlü şey için askı görevi gören ve kendi adıyla gelen çok akıllı bir şişe tutacağı var – YouClip ile tanışın.

Araba bir haddeleme laboratuvarı ve Dacia onu yeni malzemeleri denemek için kullanıyor. Örneğin, Manifesto’nun beraberinde getirdiği birkaç gövde paneli – yüzde 20 geri dönüştürülmüş plastik. Koltuklardaki kumaş – yeni malzeme, temizlemesi kolay, daha dayanıklı ve Dacia üretim otomobillerinde yerini alacak.

YouClip

Manifesto‘daki portbagaj, Sander, Jogger veya Stepway için mevcut olan Çok Amaçlı Portbagajlara yapılan bir yükseltmedir. Kenarlar açılır ve taşınan her şeyin hareket etmesini engeller ve aynı zamanda bağlantı noktaları olarak hizmet eder. Gerekmediğinde – tüm mekanizma IKEA’dan bir gardırop gibi düz bir şekilde katlanır.

Manifest’in mükemmel arazi aracını tamamlamak için Dacia onu bir vinçle donattı. Manifesto’nun arkası açılır ve bir masaya veya çalışma tezgahına dönüşür. Otomobilin tamamı görünüşte daha hafif ve bu nedenle piyasadaki mevcut herhangi bir elektrikli otomobilden çok daha verimli. Evet Dacia, mevcut tüm arabaların kapı ve pencereleri var.

Sadece bir far ve gerektiğinde çıkarılabilir
Sadece bir far ve gerektiğinde çıkarılabilir

Dacia’nın Paris Otomobil Fuarı’nın kapısını ardına kadar açması için kesinlikle harika bir yol. Şirketin, sınırlı sayıda bile olsa Manifesto’yu üretme niyeti yoktur. Üzerinde kullanılan malzemeler ve çözümler, üretim arabalarına geçecektir.

Dacia Manifesto
Koltuk kılıfları uyku tulumu olarak kullanılabilir.

Örneğin geri dönüştürülmüş plastik kompozit, yeni nesil Duster’da kullanılacak. Daha dayanıklı kumaşlar halihazırda kullanılanların yerini alacak ve portbagaj birçok modelde bir seçenek olacak. Manifesto’yu satın alamayacağız ama yine de Dacia’ya Cuma günlerimizi aydınlattığı için tebrikler.

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