Dark and Darker Şimdiden Steam’in Göz Bebeği Oldu!

Her yıl yüzlerce oyun piyasaya çıkıyor. Oyunseverler bu oyunları denemek için can atıyor. Steam, yeni oyun için müjdeyi verdi. Dark and Darker, daha piyasaya çıkmadan oyuncuların en çok beklediği oyunların başında yer alıyor.

Steam, içerisinde binlerce oyun ve program barındıran bir oyun platformudur. İçerisinde milyonlarca oyunsevere ev sahipliği yapıyor. Her yıl birçok oyun Steam içerisinde satışa çıkıyor. Özellikle macera oyunları birçok kullanıcı tarafından oldukça fazla oynanıyor. Steam’in yeni macera ve kaçış oyunu Dark and Darker, 2023 yılının son çeyreğinde çıkacak olmasına rağmen çok fazla ilgi çekti.

FPS modunda bir macera deneyimi sunan Dark and Darker, orta bütçeli bilgisayarlarda da rahatlıkla oynanabilir durumda. Özellikle grafiklerin artmasıyla beraber birçok oyunsever eski grafiklere sahip oyunlara yöneliyor. Dark and Darker’da bu tip oyunlardan birisi olacak. Bu yüzden oyuna ilgi oldukça fazla. Gelin şimdi sistem gereksinimlerine bakalım.

Dark and Darker minimum sistem gereksinimleri

64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETİM SİSTEMİ: 64 bit Windows 10, 11

İşlemci: 3.0 GHz Dört Çekirdekli İşlemci

Hafıza: 8 GB RAM

Grafikler: 3 GB video RAM’e sahip GeForce GTX 1060 veya 4 GB video RAM’e sahip Radeon RX 580

DirectX: Versiyon 11

Ağ: genişbant internet bağlantısı

Depolamak: 12 GB kullanılabilir alan

Dark and Darker önerilen sistem gereksinimleri

64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETİM SİSTEMİ: 64 bit Windows 10, 11

İşlemci: 3,6 GHz Dört Çekirdekli İşlemci

Hafıza: 16GB RAM

Grafikler: GeForce RTX veya Radeon RX 5600 XT veya üstü

DirectX: Versiyon 11

Ağ: genişbant internet bağlantısı

Depolamak: 12 GB kullanılabilir alan

