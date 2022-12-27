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Dark and Darker Şimdiden Steam’in Göz Bebeği Oldu!

İbrahim Özbek

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dark and darker

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Her yıl yüzlerce oyun piyasaya çıkıyor. Oyunseverler bu oyunları denemek için can atıyor. Steam, yeni oyun için müjdeyi verdi. Dark and Darker, daha piyasaya çıkmadan oyuncuların en çok beklediği oyunların başında yer alıyor.

Steam, içerisinde binlerce oyun ve program barındıran bir oyun platformudur. İçerisinde milyonlarca oyunsevere ev sahipliği yapıyor. Her yıl birçok oyun Steam içerisinde satışa çıkıyor. Özellikle macera oyunları birçok kullanıcı tarafından oldukça fazla oynanıyor. Steam’in yeni macera ve kaçış oyunu Dark and Darker, 2023 yılının son çeyreğinde çıkacak olmasına rağmen çok fazla ilgi çekti.

FPS modunda bir macera deneyimi sunan Dark and Darker, orta bütçeli bilgisayarlarda da rahatlıkla oynanabilir durumda. Özellikle grafiklerin artmasıyla beraber birçok oyunsever eski grafiklere sahip oyunlara yöneliyor. Dark and Darker’da bu tip oyunlardan birisi olacak. Bu yüzden oyuna ilgi oldukça fazla. Gelin şimdi sistem gereksinimlerine bakalım.

Dark and Darker minimum sistem gereksinimleri

  • 64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İŞLETİM SİSTEMİ: 64 bit Windows 10, 11
  • İşlemci: 3.0 GHz Dört Çekirdekli İşlemci
  • Hafıza: 8 GB RAM
  • Grafikler: 3 GB video RAM’e sahip GeForce GTX 1060 veya 4 GB video RAM’e sahip Radeon RX 580
  • DirectX: Versiyon 11
  • Ağ: genişbant internet bağlantısı
  • Depolamak: 12 GB kullanılabilir alan

Dark and Darker önerilen sistem gereksinimleri

  • 64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İŞLETİM SİSTEMİ: 64 bit Windows 10, 11
  • İşlemci: 3,6 GHz Dört Çekirdekli İşlemci
  • Hafıza: 16GB RAM
  • Grafikler: GeForce RTX veya Radeon RX 5600 XT veya üstü
  • DirectX: Versiyon 11
  • Ağ: genişbant internet bağlantısı
  • Depolamak: 12 GB kullanılabilir alan

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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