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Şirinler konsepti ile tasarlanan The Smurfs Dreams oyunu resmen duyuruldu. Artık Şirinler’i yalnızca izlemekle kalmayıp, o muhteşem evrene geçiş yapabilir, Gargamel’le ve diğer Şirinler karakterleri ile aynı platformda olabilirsiniz. Bu eğlenceli oyunda bir yandan Şirinler evreninde hayat akarken bir yandan da oyunun gerektirdiği görevleri yerine getirebilirsiniz. The Smurfs Dreams 2024 yılında geliyor; işte oyunun detayları…

Şirinler Severler için The Smurfs Dreams 2024 Yılında Geliyor

The Smurfs Dreams resmi olarak duyuruldu. Yapılan duyuruya göre oyun 2024 yılı içerisinde PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC platformları için yayınlanacak. Oyun Steam, Epic Games Store ve Microsoft Store’dan satın alınabilecek.

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Şirinler konseptini benimseyen bu eğlenceli oyun aslında Şirinler çizgi dizisinin oyun versiyonu şeklinde tanımlanabilir. Bu oyun ile Şirinler Kasabası’na ya da evrenine geçiş yaparak farklı karakterleri kontrol edebilirsiniz. Üç boyutlu bir yapım olan The Smurfs Dreams oyununda Şirinler’in tüm karakterleri ile birlikte elbette Gargamel de bulunuyor. Oyunun kötü karakteri olan Gargamel’le karşılaşan oyuncu onunla yüzleşebiliyor.

Oyunda Şirinler konsepti geri planda devam ederken oyuncu için farklı bulmacalar ve oyunu daha keyifli hale getiren unsurlar yer alıyor. Oyuncu çeşitli bulmacaları çözmeye çalışarak zorlu koşullardan kurtulmaya çalışıyor. The Smurfs Dreams tek başına oynanabileceği gibi eşli de oynanabilmekte. Yakın arkadaşlarınızı da oyuna davet ederek eğlencenizi artırabilirsiniz. Platform oyunu severler için oldukça keyifli vakit geçirilebilecek bir yapım denilebilir.

The Smurfs Dreams oyunu Ocellus Services tarafından geliştirilmiş olup Microids tarafınca da yayınlanacaktır. Macera oyunu olan bu yapımın duyurusu ise resmi olarak yayınlandı. Bir ön fikir olması bakımından The Smurfs Dreams fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz…

The Smurfs Dreams Nasıl Oynanır?

The Smurfs Dreams oyununda tıpkı Şirinler çizgi dizisinde olduğu gibi Gargamel yine birtakım kötülüklerin peşindedir. Şirinleri yakalamak isteyen Gargamel yaptığı bir büyü ile Şirinler’in derin bir uykuya dalmalarını sağlar. Oyuncunun görevi ise Gargamel köye ulaşmadan Şirinlerin uyanmasını sağlamaktır. Bu tatlı Şirinler aleminde her şey bir anda kabusa dönüşmeden oyuncu görevini yerine getirmelidir.

Keyifli bir yapım olan The Smurfs Dreams 2024 yılı bitmeden oyuncuyla buluşacak. Oyunu şimdiden Steam ya da Epic Games üzerinden istek listenize ekleyebilirsiniz.