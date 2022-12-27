Steam Retrospektifi Kullanıma Girdi!

Günümüzün en büyük oyun platformlarından Steam, “Steam Retrospektif” özelliğini kullanımına sundu. Böylece kullanıcılar 2022 yılında oynadıkları ve zaman geçirdikleri oyunlarını grafiğini görebilecek.

Yeni yıla kısa bir zaman kaldı. Özellikle 2022 yılında oyun dünyası içerisinde hareketli bir zamanı geride bıraktık. Büyük yapımların yanı sıra, birçok oyun da espor arenasına dahil oldu. Bununla beraber birçok espor turnuvasına katılım ve izleyici oranlarında ciddi artış yaşandı. Bu durumda 2023 yılında oyun dünyasının beklentilerini artırdı.

YouTube ve Spotify gibi şirketler, kullanıcıların 2022 yılında neler yaptıklarına dair bir rapor hazırladı. Bu raporlarda, kullanıcıların neler izlediği ve neler dinlediği gözlemlendi. Böylece kullanıcılar bu verileri sosyal medya hesaplarından paylaşarak, arkadaşları ve takipçileri ile beraber hoşça vakit geçirdi. Bu sevilen özelliği Steam’de kullanıcıları için Steam Retrospektifi adıyla kullanıma sundu.

Steam Retrospektifi ile 2022 yılı içerisinde satın aldığınız ve oynadığınız oyun sayısı, bunlardan elde ettiğiniz başarımlar ile birlikte birçok detayı görebilirsiniz. Öyle ki özellik, bu yıl en çok oynadığınız oyunları ve kaç saat ayırdığınızı da görmenize imkan sağlıyor. Bu özelliğe Steam ana sayfasından rahatlıkla erişebilirsiniz.

Şu an için ilk olarak hayata geçecek olan Steam Retrospetif özelliği, önümüzdeki yıllarda devam edeceğe benziyor.

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