Steam Ödülleri: adaylar, nasıl oy kullanılacağı ve daha fazlası

Steam, 2022 video oyunu ödülleri sezonun nihayet geldi çattı. Seçkin oyun eleştirmenlerinden oluşan bir panel tarafından kararlaştırılan oyun ödüllerinin aksine, Steam Ödülleri tamamen hayran oylarıyla belirleniyor.
Yılın Oyunu ve En İyi Film Müziği gibi standart ödüllere ek olarak Steam Ödülleri, “Berbat Olduğunuz En İyi Oyun” gibi daha benzersiz kategorileri de içeriyor. Üstelik ödüller, daha önce konsolda yayınlanan ve bu yıl ilk kez PC’de piyasaya sürülen oyunlar da dahil olmak üzere yıl boyunca Steam’e gelen tüm oyunları kapsıyor.
Nasıl Oy Verilir ?
Steam Ödülleri kazananları için oylarınızı 22 Aralık ile 3 Ocak arasında verebilirsiniz.
Oy vermek için resmi Steam Ödülleri web sitesini ziyaret etmeniz, Steam hesabınızda oturum açmanız ve ekrandaki komutları kullanarak oy vermeniz yeterli.
Sınırsız olan tüm hesaplar Steam Ödüllerinde oy kullanabilir. Oy verdiğiniz her kategori için, saklayıp sonsuza kadar saklayabileceğiniz veya bir sonraki Steam satın alımınızda biraz kredi kazanmak için satabileceğiniz rastgele bir Steam Ödülleri Takas Kartı alacaksınız.
Adayların Tam Listesi
Yılın Oyunu
Sizi etkileyen tarafı belki sürükleyici oynanışı, belki saran hikâyesi, belki oldukça iyi oluşturulmuş karakterleri, kusursuz tasarımı, belki de bağımlı edici çok oyunculu moduydu. Her ne olursa olsun, bu senenin En İyi Oyunu ödülünü kazanan oyun, klasikler arasındaki yerini alacak.
- Dying Light 2 Stay Human
- Elden Ring
- Stray
- God of War
- Call of Duty: Modern Warfare 2
Yılın VR Oyunu
Yılın VR oyunu normal gerçekliği taklit etmekle kalmıyor, gerçekliğimizi bir üst seviyeye taşıyor. VR platformunu tam anlamıyla kullanan bu oyun sanal diyarların sınırlarını zorluyor.
- BONELAB
- Hitman 3
- Green Hell VR
- Among Us VR
- Inside the Backrooms
Aşk İle Devam Ettirilen
Bu oyun çıkalı çok oldu. Geliştirici ekibin, yaratıcı fikirlerini hayata geçirdikleri göz bebeklerini duyurduğu ilk günün üzerinden uzun zaman geçti ama geliştiriciler, tıpkı iyi birer anne ve baba gibi eserlerini desteklemeye ve büyütmeye devam etti. Bu oyun, geçen tüm yıllara inat, bugün bile yeni içerik almaya devam ediyor.
- DOTA 2
- Project Zomboid
- No Man’s Sky
- Deep Rock Galactic
- Cyberpunk 2077
Arkadaşlarla Daha Zevkli
Bazı harika oyunlar, tek başına oynandığında o kadar da harika olmayabilir. Arkanızı kollaması için belki birkaç arkadaşa ihtiyacınız vardır. Belki de sırtından bıçaklayabileceğiniz birkaç arkadaşa ihtiyacınız vardır. Her iki şekilde de bu oyunları oynamak için arkadaşlarıyla toplananları neşe beklemektedir.
- Raft
- Ready or Not
- Monster Hunter Rise
- Multiversus
- Call of Duty: Modern Warfare 2
Üstün Görsel Stilleri
Görsel stil gerçek dünyadaki görselliği hedef almaz (kendi içinde asil bir ülkü olsa da)… Görsel stil, bütün bir oyunu dolduracak belirgin görünüm ve hissi yansıtır.
- Scorn
- Bendy and the Dark Revival
- Cult of the Lamb
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Kena: Bridge of Spirits
En Yenilikçi Oynanış
Bu oyunun tasarımcıları getirdikleri yeni perspektifler ve akıllara durgunluk veren sürprizler ile yenilikçi deneylerin birer neferi konumundalar. Bu oyun, içerdiği yenilikler ile daha önce hiç olmadığı kadar eğlendirdi ve ilham verdi.
- Mount & Blade II: Bannerlord
- Teardown
- Stray
- Neon White
- Dome Keeper
Kötü Olduğunuz En İyi Oyun
Bu, inatçılığı ödüllendiren oyun sinirlerine hâkim olamayanlar için hiç uygun değil. Sevdiğimiz en zor oyun.
- GTFO
- Victoria 3
- Total War: Warhammer III
- Elden Ring
- FIFA 23
En İyi Oyun Müziği
Bu oyuna eşlik eden harikulade müzikler sizi mest etti. Daha iyisi yok!
- Metal: Hellsinger
- Sonic Frontiers
- Final Fantasy VII Remake Intergrade
- Persona 5 Royal
- Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+
Zengin Hikayeye Sahip Üstün Oyun
Bazı günler sadece hikâye yönü ağır basan oyunlar sizi tatmin edebilir ve bu oyun da tam böylesi bir oyun. Bu oyun; izlediğiniz pembe diziler kadar heyecan verici, çığır açıcı diziler kadar da cesur. Bizi derinden etkilediğin için çok teşekkürler!
- A Plague Tale: Requiem
- God of War
- Uncharted: Legacy of Thieves Collection
- The Stanley Parable: Ultra Deluxe
- Marvel’s Spider-Man Remastered
Arkanıza Rahatlanın ve Rahatlayın
Bu oyun yorucu bir günün âdeta panzehri. Bu akıcı ve rahatlatıcı oyun sayesinde bütün dertleriniz uçup gidiyor. Bu oyun size dinginliği yaşatıyor.
- LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
- PowerWash Simulator
- Disney Dreamlight Valley
- Dorfromantik
- Slime Rancher 2
Yoldayken Oynanacak En İyi Oyun
Bu oyun o kadar iyiydi ki her yerde oynamak istediniz. Oynadınız da! Şansınıza, bu oyunu masanızda sürekli oynanabilir kılan her şey hareket hâlindeyken daha da iyi bir oynanabilirlik sundu.
- Yu-Gi-Oh! Master Duel
- Vampire Survivors
- Death Stranding: Director’s Cut
- Brotato
- Marvel Snap