Steam Ödülleri: adaylar, nasıl oy kullanılacağı ve daha fazlası

Steam, 2022 video oyunu ödülleri sezonun nihayet geldi çattı. Seçkin oyun eleştirmenlerinden oluşan bir panel tarafından kararlaştırılan oyun ödüllerinin aksine, Steam Ödülleri tamamen hayran oylarıyla belirleniyor.

Yılın Oyunu ve En İyi Film Müziği gibi standart ödüllere ek olarak Steam Ödülleri, “Berbat Olduğunuz En İyi Oyun” gibi daha benzersiz kategorileri de içeriyor. Üstelik ödüller, daha önce konsolda yayınlanan ve bu yıl ilk kez PC’de piyasaya sürülen oyunlar da dahil olmak üzere yıl boyunca Steam’e gelen tüm oyunları kapsıyor.

Nasıl Oy Verilir ?

Steam Ödülleri kazananları için oylarınızı 22 Aralık ile 3 Ocak arasında verebilirsiniz.

Oy vermek için resmi Steam Ödülleri web sitesini ziyaret etmeniz, Steam hesabınızda oturum açmanız ve ekrandaki komutları kullanarak oy vermeniz yeterli.

Sınırsız olan tüm hesaplar Steam Ödüllerinde oy kullanabilir. Oy verdiğiniz her kategori için, saklayıp sonsuza kadar saklayabileceğiniz veya bir sonraki Steam satın alımınızda biraz kredi kazanmak için satabileceğiniz rastgele bir Steam Ödülleri Takas Kartı alacaksınız.

Adayların Tam Listesi

Yılın Oyunu

Sizi etkileyen tarafı belki sürükleyici oynanışı, belki saran hikâyesi, belki oldukça iyi oluşturulmuş karakterleri, kusursuz tasarımı, belki de bağımlı edici çok oyunculu moduydu. Her ne olursa olsun, bu senenin En İyi Oyunu ödülünü kazanan oyun, klasikler arasındaki yerini alacak.

Dying Light 2 Stay Human

Elden Ring

Stray

God of War

Call of Duty: Modern Warfare 2

Yılın VR Oyunu

Yılın VR oyunu normal gerçekliği taklit etmekle kalmıyor, gerçekliğimizi bir üst seviyeye taşıyor. VR platformunu tam anlamıyla kullanan bu oyun sanal diyarların sınırlarını zorluyor.

BONELAB

Hitman 3

Green Hell VR

Among Us VR

Inside the Backrooms

Aşk İle Devam Ettirilen

Bu oyun çıkalı çok oldu. Geliştirici ekibin, yaratıcı fikirlerini hayata geçirdikleri göz bebeklerini duyurduğu ilk günün üzerinden uzun zaman geçti ama geliştiriciler, tıpkı iyi birer anne ve baba gibi eserlerini desteklemeye ve büyütmeye devam etti. Bu oyun, geçen tüm yıllara inat, bugün bile yeni içerik almaya devam ediyor.

DOTA 2

Project Zomboid

No Man’s Sky

Deep Rock Galactic

Cyberpunk 2077

Arkadaşlarla Daha Zevkli

Bazı harika oyunlar, tek başına oynandığında o kadar da harika olmayabilir. Arkanızı kollaması için belki birkaç arkadaşa ihtiyacınız vardır. Belki de sırtından bıçaklayabileceğiniz birkaç arkadaşa ihtiyacınız vardır. Her iki şekilde de bu oyunları oynamak için arkadaşlarıyla toplananları neşe beklemektedir.

Raft

Ready or Not

Monster Hunter Rise

Multiversus

Call of Duty: Modern Warfare 2

Üstün Görsel Stilleri

Görsel stil gerçek dünyadaki görselliği hedef almaz (kendi içinde asil bir ülkü olsa da)… Görsel stil, bütün bir oyunu dolduracak belirgin görünüm ve hissi yansıtır.

Scorn

Bendy and the Dark Revival

Cult of the Lamb

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Kena: Bridge of Spirits

En Yenilikçi Oynanış

Bu oyunun tasarımcıları getirdikleri yeni perspektifler ve akıllara durgunluk veren sürprizler ile yenilikçi deneylerin birer neferi konumundalar. Bu oyun, içerdiği yenilikler ile daha önce hiç olmadığı kadar eğlendirdi ve ilham verdi.

Mount & Blade II: Bannerlord

Teardown

Stray

Neon White

Dome Keeper

Kötü Olduğunuz En İyi Oyun

Bu, inatçılığı ödüllendiren oyun sinirlerine hâkim olamayanlar için hiç uygun değil. Sevdiğimiz en zor oyun.

GTFO

Victoria 3

Total War: Warhammer III

Elden Ring

FIFA 23

En İyi Oyun Müziği

Bu oyuna eşlik eden harikulade müzikler sizi mest etti. Daha iyisi yok!

Metal: Hellsinger

Sonic Frontiers

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Persona 5 Royal

Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+

Zengin Hikayeye Sahip Üstün Oyun

Bazı günler sadece hikâye yönü ağır basan oyunlar sizi tatmin edebilir ve bu oyun da tam böylesi bir oyun. Bu oyun; izlediğiniz pembe diziler kadar heyecan verici, çığır açıcı diziler kadar da cesur. Bizi derinden etkilediğin için çok teşekkürler!

A Plague Tale: Requiem

God of War

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

The Stanley Parable: Ultra Deluxe

Marvel’s Spider-Man Remastered

Arkanıza Rahatlanın ve Rahatlayın

Bu oyun yorucu bir günün âdeta panzehri. Bu akıcı ve rahatlatıcı oyun sayesinde bütün dertleriniz uçup gidiyor. Bu oyun size dinginliği yaşatıyor.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

PowerWash Simulator

Disney Dreamlight Valley

Dorfromantik

Slime Rancher 2

Yoldayken Oynanacak En İyi Oyun

Bu oyun o kadar iyiydi ki her yerde oynamak istediniz. Oynadınız da! Şansınıza, bu oyunu masanızda sürekli oynanabilir kılan her şey hareket hâlindeyken daha da iyi bir oynanabilirlik sundu.

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Vampire Survivors

Death Stranding: Director’s Cut

Brotato

Marvel Snap

