Steam Kış İndirimleri Başladı!

Günümüzün en ünlü oyun platformlarından biri olan Steam yeni yıla girerken kış indirimleri ile kullanıcı kitlesini sevindirmek istiyor. Aslında bakıldığında her yıl yapılan bir kampanya gibi gözükse de bu yıl indirime sunacağı oyunlar bir hayli güzel gibi görünüyor.

Steam yıl boyunca oyuncuları için zaman zaman indirimler gerçekleştiriyor. Bunun yanında bahar indirimlerini unutmamak gerekir. Yaklaşık iki hafta boyunca sürecek bu indirim sürecinde oyuncuları hangi indirimler bekliyor gelin hep beraber bakalım.

Steam Kış İndirimindeki Oyunlar

God of War – 197,40 TL

Forza Horizon 5 – 389,35 TL

Dead by Daylight – 34,65 TL

Bloons TD 6 – 50 TL

Uncharted -349,30 TL

Ori and the Will of the Wisps – 16,50 TL

Frostpunk – 54 TL

Mafia: Definitive Edition – 90,65 TL

Mafia Trilogy – 149,60 TL

Call of Duty: Modern Warfare II – 934,15 TL

Dying Light 2 Stay Human – 174,50 TL

Days Gone – 108,57 TL

FIFA 23 – 279,99 TL

Crysis Remastered Trilogy – 51,31 TL

Dead Cells – 89,99 TL

ELDEN RING – 419,30 TL

Hollow Knight – 12 TL

Cyberpunk 2077 – 124,50 TL

Metro Exodus -46,75 TL

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition – 19,99 TL

Flight Simulator – 279,20 TL

Cuphead – 21,70 TL

Hades – 20 TL

Brothers – A Tale of Two Sons – 6 TL

Detroit: Become Human – 71 TL

Quantic Dream Collection – 126,90 TL

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – 65,60 TL

Steam Oyun Fiyatlarına Zam Gelmeye Devam Ediyor!