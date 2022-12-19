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Steam Oyun Fiyatlarına Zam Gelmeye Devam Ediyor!

Günümüzün en çok kullanılan oyun platformlarından olan Steam, oyunların fiyatlarına zam getirmeye devam ediyor.

İbrahim Özbek

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Günümüzün en çok kullanılan oyun platformlarından olan Steam, oyunların fiyatlarına zam getirmeye devam ediyor.

Steam, 2023 yılı gelmeden önce büyük bir indirim kampanyası başlattı. Özellikle üst segment oyunlar, büyük bir indirimle beraber oyunseverlerin karşısına çıktı. Buna her ne kadar sevinsek de, Steam 2023 yılında oyunlarda fiyat artışı yansıtacak.

Ülkemizde devam eden kur dalgalanmaları yüzünden birçok yabancı firma ülkemizdeki ürünlerine zam getiriyor. Bundan en çok etkilenen sektörlerin başında ise teknoloji ve oyun dünyası geliyor. 2023 yılında birçok Steam oyununda zam uygulanacak ancak bunlar büyük yapımlar değil, küçük bütçeleri oyunların fiyatında artış yaşanacak.

steam zam

Küçük çaplı oyunların neredeyse %800 üzerinde zam alması, ülkemizdeki oyunseverler tarafından oldukça tepki ile karşılandı. Steam her ne kadar fiyatlarını korumaya çalışsa da, duruma bu şekilde müdahale etmeleri gerektirdiğini söyledi.

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