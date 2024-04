Ana Sayfa » Oyun Orta Çağ Oyunu Manor Lords CS2’yi Tahtından Etti Oyun Orta Çağ Oyunu Manor Lords CS2’yi Tahtından Etti Emine Emre 5 Görüntüleme

Slavic Magic tarafından geliştirilen ve Hooded Horse tarafından yayınlanan strateji oyunu Manor Lords 26 Nisan’da erken erişimle piyasaya sürüldü. Oyun severleri yoğun ilgisi ile karşılaşan yapım, çok kısa bir zaman önce çıkmasına rağmen en çok satanlar listesinin zirvesine yerleşti. Uzun zamandır, Steam en çok satanlar listesini birincisi Counter Strike 2 idi ancak orta çağ oyunu Manor Lords CS2’yi tahtından etti. İşte detaylar…

Orta Çağ Oyunu Manor Lords CS2’yi Tahtından Etti

Global çapta en büyük ve en çok kullanıcı sayısına sahip olan dijital oyun dağıtım platformu Steam güncel çok satanlar listesini açıkladı. Steam çok satanlar listesinin zirvesinde uzun zamandır Counter Strike 2 yer alıyordu. 26 Nisan tarihinde erken erişimle piyasaya sürülen Manor Lords oyun severlerin heyecanla beklediği bir yapımdı. Öyle ki yapım, en çok istek listesine eklenen oyun ünvanına sahip olmuştu.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Çok beklenen Manor Lords Steam çok satanlar listesinin ilk sırasına yerleşti. Oyuncuların Manor Lords hakkındaki ilk yorumları da oldukça olumlu. İlerleyen süreçte oyun birinciliğini koruyabilecek mi göreceğiz. Bu sırada Counter Strike 2 de Steam çok satanlar listesinin ikinci sırasına yerleşti. CS2 tahtına yeniden oturabilecek mi, bunu da zaman gösterecek.

Steam Çok Satanlar Listesi Güncel

Steam’in yayınladığı güncel, çok satanlar listesi aşağıdaki gibidir. Bununla birlikte Steam, bazı oyunların fiyatlarında indirim yapmış olup oyunların indirimli fiyatları ve indirim oranları da aşağıda verilmiştir.

1 – Manor Lords, 14,99 dolar (-25%)

2 – Counter-Strike 2, Ücretsiz

3 – Dota 2, Ücretsiz

4 – EA SPORTS FC 24, 69,99 dolar

5 – PUBG: BATTLEGROUNDS, Ücretsiz

6 – War Thunder, Ücretsiz

7 – Forza Horizon 5, 16,39 dolar (-50%)

8 – HELLDIVERS 2, 39,99 dolar

9 – Call of Duty: Modern Warfare 3, 45,49 dolar (-35%)

10 – Grand Theft Auto V: Premium Edition ve Büyük Beyaz Köpekbalığı Kartı Paketi, 20,40 dolar (-66%)

11 – Bellwright, 13,49 dolar (-10%)

12 – No Rest for the Wicked, 17,99 dolar (-10%)

13 – Ranch Simulator – Build, Farm, Hunt, 0,79 dolar (-60%)

14 – Euro Truck Simulator 2, 10,09 dolar

15 – Diablo 4, 34,99 dolar (-50%)

16 – eFootball 2024, Ücretsiz

17 – Grand Theft Auto V, 20,40 dolar (-66%)

18 – Dead by Daylight, 5,99 dolar (-60%)

19 – TEKKEN 8, 31,49 dolar (-60%)

20 – Black Desert, 4,99 dolar

21 – Apex Legends, Ücretsiz

22 – The Elder Scrolls Online, 11,99 dolar

23 – ELDEN RING, 39,99 dolar

24 – The Planet Crafter, 12,49 dolar

25 – Rust, 18,99 dolar

26 – Forza Horizon 4, 6,59 dolar (-67%)

27 – Content Warning, 4,49 dolar

28 – Dead Island 2, 22,49 dolar (-50%)

29 – Call of Duty: Modern Warfare, 19,79 dolar (-67%) 30 – Fallout 76, 23,99 dolar