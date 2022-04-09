Dark Dizisinin Konusu Ne? Dark Dizisinin Oyuncuları ve Yorumları

Günümüzün en çok izlenen çevrimiçi video izleme platformu olan Netflix’e damga gibi vuran Dark dizisinin kısa sürede bir çok fanı oluştu. Dizinin konusu başlıca seyirciyi içine çekmekte. 3 sezonluk olan bu dizi halen popülerliğini sürdürmekte. Özellikle yer ve zaman karışıklığı ile öne çıkan dizi seyircileri oldukça meraka düşürüyor.

Dark Dizisinin Konusu

Dark dizisinin konusuna gelince, Alman kasabasında olan Winden’de iki çocuğun kaybolması sonrasında yaşanan gizemli olayları ele alıyor. Kasabadaki çocukların ortadan kayboluyor olması ile polisler bunun bir kaçırılma olayı olarak görür ve detaylı bir soruşturma başlatır. Kasabadan ayrılmış olan Jonas, döndüğünde babasının ani intiharından sonra yaşadığı durumu atlatmaya çalışır. Daha sonra mağara yakınlarında polis memurlarından birinin oğlu Mikkel’in de ortadan kaybolması ile kaybolan çocukların aile sırları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar.

Dark Dizisinin Oyuncuları Kimler?

Louis Hofman – Jonas Kahnwald

– Jonas Kahnwald Maja Schöne – Hannah Kahnwald

– Hannah Kahnwald Daan Lennard Liebrenz – Mikkel Nielsen

– Mikkel Nielsen Oliver Masucci – Ulrich Nielsen

– Ulrich Nielsen Jördis Triebel – Katharina Nielsen

– Katharina Nielsen Karoline Eichhorn – Charlotte Doppler

Dark Dizisine Gelen Bazı Yorumlar

Şimdi biraz felsefe bilen biraz sanatçı ruhlu sorgulayan bir insan için anlaşılması hiç de zor değil. Baktığımızda dizi ilmek ilmek işlenmiş neredeyse senaryo muhteşem. İnsanlara sıkıcı gelmiş. Sıkıcı değil hata yok denilecek kadar az, asıl seri bir senaryoda fazla hata olur. Bu dizide Friedrich Nietzsche’nin Nihilizim (hiçlik) felsefesinden tutun, Dinsel kaynaklarda bulunan Adem ve Havva’nın mücadelesine. Zamanda yolculuğa ve Paralel evrenler teorisine, keşfedilmiş ama açıklanmayan kara madde Dark maddenin varlığına pek çok şeyi harmanlayarak bir mantık çerçevesinde bize sunulmuş muhteşem bir dizi.

Bilim kurgu sevenler kesin izlesin gerçekten MUHTEŞEM bir dizi. Ve ilerledikçe fena gerçekler ortaya çıkıyor. Başka bir şey demiyorum mutlaka izleyin.

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