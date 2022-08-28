Günümüzün çizgi roman devi DC’de birden fazla karakter bulunuyor. Oldukça geniş bir kurgusal evrene sahip olan DC Comins yıllardır popülerliğini sürdürmekte. Hepimizin bildiği gibi herkesçe bir karakter sıralaması mevcut bugün ki yazımızda sizlere Dc evreninde en güçlü karakterlerinden bahsedeceğiz.

Dc evrenindeki en güçlü karakterler arasında süperman falan bekliyorsunuzdur ama yapacağımız listede süperman, batman, wonderwoman gibi süper kahramanlar bulunmuyor. Gelelim listemizde kimler yer alıyor?

Antı Monıtor

Dc evreninde en güçlü karakterlerinden biri olan Antı Monıtor Süper kötü olan bu karakterdir.

Krona

Dc evreninde en güçlü karakterlerinden biri olan Krona ve süper kötü bir kahramandır.

Mıster Mxyzptlk

Dc evreninde en güçlü karakterlerinden biri olan Mıster Mxyzptlk mitolojik anlamda hileci bir tanrı olarak bilinir.

Decreator

Dc evreninde en güçlü karakterlerinden biri olan Decreator tanrının gölgesi olarak adlandırılır. Ve yaratma gücüne sahiptir.

Eclipso

Dc evreninde en güçlü karakterlerinden biri olan Eclipso Tanrının öfkesi olarak evrene gönderilen Eclipso oldukça güçlü bir karakterdir.

Spectre

Dc evreninde en güçlü karakterlerinden biri olan Spectre ünlü bir gansteri yakalamaya çalıştığı sırada ölür ve tanrı tarafından süper güçler verilerek yeryüzüne geri gönderilir.

Michael Demiurgos

Dc evreninde en güçlü karakterlerinden biri olan Michael Demiurgos Dc Universe’ün, kardeşi lucifer morningstar ile birlikte en güçlü ikinci varlığıdır.

Thought Robot

DC evreninin dış sınırlarında bile yaşayabilen çok güçlü ve adapte olma yeteneği yüksek bir karakterdir.

En Güçlü Marvel Karakterleri!