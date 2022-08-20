Günümüzde ki en büyük kurgu dünyasına sahip olan marvel son zamanlarda oldukça başarılı işlere imza atmakta. Özellikle senaryosu ile ön plana çıkan Marvel sayısız süper kahramanları ile izleyicileri ekranlara kilitlemekte. Bugün ki yazımıza sizlere en güçlü marvel karakterleri kimlerdir bahsedeceğiz.

Son zamanlarda peş peşe gelen marvel filmlerinden sonra en güçlü marvel karakteri kimdir sorusu oldukça sorulur oldu özellikle en güçlü avengers kim sorusu çok merak ediliyor. Gelelim en güçlü marvel karakterleri kimdir sorusuna gelelim yaptığımız liste kesinlikle kişisel olarak hazırlanmamıştır. Marvel hayranlarının verdiği oyları sizlerle paylaşıyoruz.

Thor

Listemizin ilk sırasında yerini alan Thor avengers ekibinin en güçlü karakteri olarak karşımıza çıkıyor tanrı olan thor elindeki fırtına kesici ve mjolnir ile oldukça güçlü bir süper kahramandır.

Scarlett Witch

Listemizin ikinci sırasında yerini alan Scarlett Witch son filmde olağan üstü güçleri ile ikinci sırada yerini alıyor. Sonsuz bir enerji akışına sahip olan Scarlett Witch yakında bir numaraya bile oturabilir.

Captain Marvel

Listemizin üçüncü sırasında yerini alan Captain Marvel pek fazla ortada görünmese de çoğu kritik durumlarda yetişmekte. Güçlerine gelecek olursak atom enerjisi gücüne sahip olan süper kahraman listede yerini almakta.

Hulk

Sinirlenince devasa bir yaratığa dönüşen Dr. Banner hulk olunca önüne kimse geçememekte. Sinirini düşmanlarından çıkaran hulk dev formunda oldukça güçlüdür.

Captain America

Listemizde yerini alan Captain America kendisine verilen serum ile normal insanlardan daha güçlü bir insana dönüşmüştür.

İron Man

Kendi zekası ile tasarladığı zırh ile süper kahraman olur gitgide kendini geliştiren iron man son filmde zırhı ile çoğu süper kahramandan güçlü olmuştur.

Doctor Strange

Zaman taşının bekçisi olan Doctor Strange mistik sanatlar ustası olup çoğu büyüyü yapma özelliğine sahiptir. Özellikle zaman taşının verdiği güç ile zamanda gezebilmektedir.

Black Panther

Wakanda kralı olan Black Panther vibranium sayesinde geliştirdiği zırh sayesinde oldukça güçlü bir karaktere bürünmüştür.

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